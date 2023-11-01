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التعاون الخليجي يدين مجزرة الاحتلال في مخيم جباليا

11/1/2023 2:34:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- دان مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس، في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وقال الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن مجزرة مخيم جباليا هي جريمة نكراء من جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء في قطاع غزة.
وأضاف أن هذه الجريمة البشعة النكراء، هي دلالة واضحة على التصعيد الإسرائيلي اللاإنساني واللاأخلاقي على الفلسطينيين، و أنه يعد انتهاكاً لأحكام القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وبالأخص لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 تشرين الأول الماضي.
وأشار إلى أن هذه الاستهدافات تؤكد عدم احترام إسرائيل للمجتمع الدولي وقراراته الأممية، داعياً المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته وواجباته، لا سيما مجلس الأمن، والى الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، كما طالب بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري.
--(بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
01/11/2023 12:29:05

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