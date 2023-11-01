بحث التعاون بين مركز حمدي منكو والجمعية العلمية الملكية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني(بترا)- التقى مدير مركز مركز حمدي منكو للبحوث العلمية الدكتور رضا الخوالدة، أستاذ كرسي أبحاث الحسن بن طلال للاستدامة شاغل كرسي اليونسكو لعلوم الأرض والمجتمع الدكتور إيان ستيوارت، بصفته ممثّلًا للجمعيّة العلميّة الملكيّة، لبحث تنظيم عدد من الأنشطة المشتركة بين الجمعيّة والمركز.
وقدم الخوالدة، شرحًا موجزًا عن المركز وأقسامه ومجالات البحث المختلفة التي يُعنى بها والتجهيزات البحثية والعلمية القائمة فيه.
وحضر اللقاء نائب مدير المركز الدكتور طارق الهندي وعدد من الباحثين فيه، حيث رافق الهندي،الدكتور ستيوارت، في جولة تعريفية بمختبرات المركز من مختلف التخصصات، والتقى الأخير بعدد من باحثيه، ليجري الاتفاق على تجهيز برنامج من الأنشطة المشتركة خلال العام الدراسي الجاري.
--(بترا)
ص خ/أ م / س س
01/11/2023 12:28:34
MENAFN01112023000117011021ID1107353805
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