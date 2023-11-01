بحث التعاون بين مركز حمدي منكو والجمعية العلمية الملكية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني(بترا)- التقى مدير مركز مركز حمدي منكو للبحوث العلمية الدكتور رضا الخوالدة، أستاذ كرسي أبحاث الحسن بن طلال للاستدامة شاغل كرسي اليونسكو لعلوم الأرض والمجتمع الدكتور إيان ستيوارت، بصفته ممثّلًا للجمعيّة العلميّة الملكيّة، لبحث تنظيم عدد من الأنشطة المشتركة بين الجمعيّة والمركز.

وقدم الخوالدة، شرحًا موجزًا عن المركز وأقسامه ومجالات البحث المختلفة التي يُعنى بها والتجهيزات البحثية والعلمية القائمة فيه.

وحضر اللقاء نائب مدير المركز الدكتور طارق الهندي وعدد من الباحثين فيه، حيث رافق الهندي،الدكتور ستيوارت، في جولة تعريفية بمختبرات المركز من مختلف التخصصات، والتقى الأخير بعدد من باحثيه، ليجري الاتفاق على تجهيز برنامج من الأنشطة المشتركة خلال العام الدراسي الجاري.

--(بترا)

ص خ/أ م / س س

01/11/2023 12:28:34