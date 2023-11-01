القسام تعلن مقتل 7 محتجزين لديها بمجزرة جباليا منهم 3 يحملون الجوازات الأجنبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من تشرين الثاني (بترا) - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، عن مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لديها، في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء في مخيم جباليا، وان من ضمنهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية.
وبحسب مصادر فلسطينية، قصفت قوات الاحتلال بـ 6 قنابل أميركية تجمعا سكنيا في مخيم جباليا ودمرته بالكامل على رؤوس ساكنيه، ما أدى إلى ارتقاء 400 شهيد وجريح، مع وجود مفقودين تحت الأنقاض.
ويأتي الكشف عن هؤلاء القتلى بعد يوم من إعلان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام عن تدخل بعض الدول من خلال الوسطاء لتحرير بعض المحتجزين من بعض الجنسيات الأجنبية، وأن الكتائب ستفرج عن عدد منهم في الأيام المقبلة، انسجاما مع عدم رغبتها في الاحتفاظ بهم أو استمرار احتجازهم في غزة.
يشار إلى أن كتائب القسام، قالت سابقا "إن المحتجزين الذين تبين أنهم أجانب هم ضيوف لدى شعبنا يسري عليهم ما يسري عليه، وسيفرج عنهم عندما تتوفر الظروف الأمنية الملائمة".
وسبق أن أعلنت كتائب القسام، مقتل نحو 50 من أسرى الاحتلال المحتجزين لديها، فيما أعلنت سرايا القدس أيضًا مقتل عدد من المحتجزين لديها جراء القصف الإسرائيلي الهمجي.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
01/11/2023 12:25:13
MENAFN01112023000117011021ID1107353804
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