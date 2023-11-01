القسام تعلن مقتل 7 محتجزين لديها بمجزرة جباليا منهم 3 يحملون الجوازات الأجنبية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة الأول من تشرين الثاني (بترا) - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، عن مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لديها، في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء في مخيم جباليا، وان من ضمنهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية.

وبحسب مصادر فلسطينية، قصفت قوات الاحتلال بـ 6 قنابل أميركية تجمعا سكنيا في مخيم جباليا ودمرته بالكامل على رؤوس ساكنيه، ما أدى إلى ارتقاء 400 شهيد وجريح، مع وجود مفقودين تحت الأنقاض.

ويأتي الكشف عن هؤلاء القتلى بعد يوم من إعلان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام عن تدخل بعض الدول من خلال الوسطاء لتحرير بعض المحتجزين من بعض الجنسيات الأجنبية، وأن الكتائب ستفرج عن عدد منهم في الأيام المقبلة، انسجاما مع عدم رغبتها في الاحتفاظ بهم أو استمرار احتجازهم في غزة.

يشار إلى أن كتائب القسام، قالت سابقا "إن المحتجزين الذين تبين أنهم أجانب هم ضيوف لدى شعبنا يسري عليهم ما يسري عليه، وسيفرج عنهم عندما تتوفر الظروف الأمنية الملائمة".

وسبق أن أعلنت كتائب القسام، مقتل نحو 50 من أسرى الاحتلال المحتجزين لديها، فيما أعلنت سرايا القدس أيضًا مقتل عدد من المحتجزين لديها جراء القصف الإسرائيلي الهمجي.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ أ/ب ط

01/11/2023 12:25:13