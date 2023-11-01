22.5 مليون الصادرات التجارية للزرقاء الشهر الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء الأول من تشرين الثاني (بترا) - قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال شهر تشرين الأول الماضي، 22 مليونا و531 ألفا، و 419 دينارا.

وأوضح أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر تشرين الأول، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

وبين شريم، أنه تم إصدار 495 شهادة منشأ، وفقاً لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.

-- (بترا)

ع ض/أ م/ب ط

01/11/2023 12:02:58