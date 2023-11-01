الخارجية تنصح بتجنب السفر إلى لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان الأول من تشرين الثاني (بترا) – قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين انه حرصاً على سلامة المواطنين الأردنيين في الخارج، ونظراً للظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بشكل عام، تنصح الوزارة المواطنين الأردنيين بتجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، خلال هذه الفترة، إلا للضرورة القصوى.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أن هذه الدعوة تأتي استناداً إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان، مؤكداً حرص الوزارة على سلامة الجميع، وعلى ضرورة قيام المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان بالتسجيل فوراً على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت، والاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة، على الأرقام التالية:

- الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.

- وحدة مركز العمليات في الوزارة:

00962799562903

00962799562471

00962799562193

أو من خلال البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات:

وتالياً رابط التسجيل:

‏ (بترا)

ص خ/ب ط

01/11/2023 12:07:01