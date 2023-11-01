الخارجية تنصح بتجنب السفر إلى لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان الأول من تشرين الثاني (بترا) – قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين انه حرصاً على سلامة المواطنين الأردنيين في الخارج، ونظراً للظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بشكل عام، تنصح الوزارة المواطنين الأردنيين بتجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، خلال هذه الفترة، إلا للضرورة القصوى.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أن هذه الدعوة تأتي استناداً إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان، مؤكداً حرص الوزارة على سلامة الجميع، وعلى ضرورة قيام المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان بالتسجيل فوراً على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت، والاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة، على الأرقام التالية:
- الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.
- وحدة مركز العمليات في الوزارة:
00962799562903
00962799562471
00962799562193
أو من خلال البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات:
وتالياً رابط التسجيل:
(بترا)
ص خ/ب ط
01/11/2023 12:07:01
MENAFN01112023000117011021ID1107353802
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