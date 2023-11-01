4 شهداء بعدوان جديد لقوات الاحتلال على جنين وطولكرم

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله الأول من تشرين الثاني (بترا)- استشهد 4 فلسطينيين بعدوان جديد شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مدينة جنين ومخيمها، وعلى مدينة طولكرم.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، فجر اليوم، خلال العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، والذي تخلله قصف بالطائرات المسيرة وتدمير البنى التحتية وقطع التيار الكهربائي عن المخيم وأجزاء من المدينة، وتشويش على الاتصالات والإنترنت.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، لافتة الى أن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت بصاروخين منطقة جورة الذهب داخل مخيم جنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين، نقلتهم طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى حيث وصفت إصابتهم بالخطيرة.

وأضافت، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص في محيط دوار السينما، نقل على أثرها إلى المستشفى.

من جهتها، أكدت مصادر طبية فلسطينية، أن قوات الاحتلال استهدفت مستشفى جنين الحكومي بالرصاص بوابل من قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في الرأس أثناء تواجده في ساحة المستشفى، وصفت إصابته بالخطيرة، والعديد من المرضى والأطباء والعاملين في المستشفى بالاختناق.

وأشار شهود عيان، إلى أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح منازل وبنايات في المدينة وعند أطراف المخيم، وفرضت حصارا على المخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المروحية "الأباتشي" والمسيرات في سماء المدينة.

وشرعت جرافات الاحتلال بتدمير دوار الداخلية أمام مجمع المؤسسات، وهدم أسوار وتجريف عدة شوارع، وتحطيم مركبات المواطنين في المدينة ومحيط المخيم، وسط دوي انفجارات عنيفة، كما تم قطع التيار الكهربائي عن مخيم جنين وحي الجابريات وأحياء واسعة في المدينة بعد تدمير الاحتلال لمحولات الكهرباء، وأزالت جرافات الاحتلال حواجز عند مدخل مخيم جنين وهدمت الجزء المتبقي من مدخل المخيم وحولت عمارة سكنية بمحاذاة المخيم إلى نقطة عسكرية.

من جهة أخرى، استشهد فلسطيني رابع "من ذوي الاحتياجات الخاصة" وهو مسن يبلغ من العمر "65" عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم خلال اقتحامها مدينة طولكرم.

وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت في عدة محاور في المدينة ومحيط مخيم طولكرم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص بكثافة صوب الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة الشهيد بالرصاص بجروح حرجة ونقل على إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي حيث أعلن الأطباء عن استشهاده.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ أ/ب ط

01/11/2023 12:01:36