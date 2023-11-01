4 شهداء بعدوان جديد لقوات الاحتلال على جنين وطولكرم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله الأول من تشرين الثاني (بترا)- استشهد 4 فلسطينيين بعدوان جديد شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مدينة جنين ومخيمها، وعلى مدينة طولكرم.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، فجر اليوم، خلال العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، والذي تخلله قصف بالطائرات المسيرة وتدمير البنى التحتية وقطع التيار الكهربائي عن المخيم وأجزاء من المدينة، وتشويش على الاتصالات والإنترنت.
وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، لافتة الى أن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت بصاروخين منطقة جورة الذهب داخل مخيم جنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين، نقلتهم طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى حيث وصفت إصابتهم بالخطيرة.
وأضافت، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص في محيط دوار السينما، نقل على أثرها إلى المستشفى.
من جهتها، أكدت مصادر طبية فلسطينية، أن قوات الاحتلال استهدفت مستشفى جنين الحكومي بالرصاص بوابل من قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في الرأس أثناء تواجده في ساحة المستشفى، وصفت إصابته بالخطيرة، والعديد من المرضى والأطباء والعاملين في المستشفى بالاختناق.
وأشار شهود عيان، إلى أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح منازل وبنايات في المدينة وعند أطراف المخيم، وفرضت حصارا على المخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المروحية "الأباتشي" والمسيرات في سماء المدينة.
وشرعت جرافات الاحتلال بتدمير دوار الداخلية أمام مجمع المؤسسات، وهدم أسوار وتجريف عدة شوارع، وتحطيم مركبات المواطنين في المدينة ومحيط المخيم، وسط دوي انفجارات عنيفة، كما تم قطع التيار الكهربائي عن مخيم جنين وحي الجابريات وأحياء واسعة في المدينة بعد تدمير الاحتلال لمحولات الكهرباء، وأزالت جرافات الاحتلال حواجز عند مدخل مخيم جنين وهدمت الجزء المتبقي من مدخل المخيم وحولت عمارة سكنية بمحاذاة المخيم إلى نقطة عسكرية.
من جهة أخرى، استشهد فلسطيني رابع "من ذوي الاحتياجات الخاصة" وهو مسن يبلغ من العمر "65" عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم خلال اقتحامها مدينة طولكرم.
وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت في عدة محاور في المدينة ومحيط مخيم طولكرم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص بكثافة صوب الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة الشهيد بالرصاص بجروح حرجة ونقل على إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي حيث أعلن الأطباء عن استشهاده.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
01/11/2023 12:01:36
MENAFN01112023000117011021ID1107353801
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