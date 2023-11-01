مقتل 12 جنديا إسرائيليا وغالانت يقر بأنها ضربة مؤلمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من تشرين الثاني (بترا) - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بمقتل 10 جنود آخرين في الاشتباكات مع حركة حماس شمالي قطاع غزة، فيما وصف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، ذلك بالضربة القاسية والمؤلمة.
وكان جيش الاحتلال قد اعترف قبل ذلك بساعات بمقتل جنديين من جنوده النخبة وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، في المواجهات التي وصفها بالشرسة.
ووفقا لذلك، ارتفعت حصيلة العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 326 عسكريا.
كما دمرت كتائب القسام صباح اليوم، آلية إسرائيلية متوغلة شرق حي الزيتون "جنوب شرق مدينة غزة" بقذيفة "الياسين 105"، وألقت قذيفة مضادة للأفراد على قوة إسرائيلية راجلة في بيت حانون.
من جهته، وصف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، مقتل الجنود الإسرائيليين في المعارك مع مقاتلي حركة "حماس" في غزة بالضربة القاسية والمؤلمة.
وأضاف "سقوط مقاتلي الجيش الإسرائيلي في المعارك ضد مقاتلي حماس في غزة يشكل ضربة قاسية ومؤلمة".
وفي السياق، تستمر الاشتباكات العنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة جنوب حي الزيتون "جنوبي شرقي مدينة غزة".
وتتركز الاشتباكات في المحاور الرئيسية للتوغل الإسرائيلي وهي شمال وشمال غرب القطاع وجنوب وجنوب شرق مدينة غزة.
وأفادت مصادر مطلعة بان قوات الاحتلال تحاول التوغل في منطقة عبسان شرق خان يونس جنوبي القطاع.
ودخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط. وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، 8 آلاف شهيد، وأكثر من 21 ألف جريح .
--(بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
01/11/2023 11:58:17
MENAFN01112023000117011021ID1107353800
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