مقتل 12 جنديا إسرائيليا وغالانت يقر بأنها ضربة مؤلمة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة الأول من تشرين الثاني (بترا) - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بمقتل 10 جنود آخرين في الاشتباكات مع حركة حماس شمالي قطاع غزة، فيما وصف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، ذلك بالضربة القاسية والمؤلمة.

وكان جيش الاحتلال قد اعترف قبل ذلك بساعات بمقتل جنديين من جنوده النخبة وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، في المواجهات التي وصفها بالشرسة.

ووفقا لذلك، ارتفعت حصيلة العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 326 عسكريا.

كما دمرت كتائب القسام صباح اليوم، آلية إسرائيلية متوغلة شرق حي الزيتون "جنوب شرق مدينة غزة" بقذيفة "الياسين 105"، وألقت قذيفة مضادة للأفراد على قوة إسرائيلية راجلة في بيت حانون.

من جهته، وصف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، مقتل الجنود الإسرائيليين في المعارك مع مقاتلي حركة "حماس" في غزة بالضربة القاسية والمؤلمة.

وأضاف "سقوط مقاتلي الجيش الإسرائيلي في المعارك ضد مقاتلي حماس في غزة يشكل ضربة قاسية ومؤلمة".

وفي السياق، تستمر الاشتباكات العنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة جنوب حي الزيتون "جنوبي شرقي مدينة غزة".

وتتركز الاشتباكات في المحاور الرئيسية للتوغل الإسرائيلي وهي شمال وشمال غرب القطاع وجنوب وجنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر مطلعة بان قوات الاحتلال تحاول التوغل في منطقة عبسان شرق خان يونس جنوبي القطاع.

ودخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط. وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، 8 آلاف شهيد، وأكثر من 21 ألف جريح .

--(بترا)

رصد/أغ/أ أ/ب ط

01/11/2023 11:58:17