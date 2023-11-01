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إعادة جدولة الجولتين الثانية والتاسعة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم للسيدات

11/1/2023 2:34:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- قرر اتحاد كرة القدم، إعادة جدولة مباريات الجولتين الثانية والتاسعة، بدوري الدرجة الأولى للسيدات.
وجاءت إعادة الجدولة، بعد التأجيل الذي جرى على منافسات الجولة الثانية بسبب أحداث غزة، إلى جانب ضمان العدالة في الجولة التاسعة.
واختتمت مساء أمس، منافسات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى للسيدات لموسم 2023/2024، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وشهدت منافسات الجولة، تعادل الأهلي مع الراية 1-1، وتفوق البتراء على عجلون 4-2، فيما تغلب العروبة على شباب بشرى 3-0، وفاز الحسين على دوقرة 4-0.
وحافظ الحسين على صدارة ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط وبفارق المواجهات عن العروبة، يليهما الأهلي والراية 7، ثم البتراء وشباب بشرى 4، شفا بدران ودوقرة 3، وأخيراً عجلون دون نقاط.
وتنطلق منافسات الجولة السادسة، الجمعة المقبل، حيث يلتقي الحسين مع عجلون، ودوقرة مع الأهلي عند الخامسة مساء على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، فيما يواجه العروبة نظيره شفا بدران، والبتراء فريق الراية السبت 4 الجاري، في ذات التوقيت وعلى نفس الملعب.
وحسب نظام البطولة، تقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج باللقب الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط، على أن يصعد مباشرة إلى مصاف أندية المحترفات للموسم المقبل.
-- (بترا)
خ خ/أ م/ب ط
01/11/2023 11:35:12

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