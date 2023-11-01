إعادة جدولة الجولتين الثانية والتاسعة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم للسيدات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- قرر اتحاد كرة القدم، إعادة جدولة مباريات الجولتين الثانية والتاسعة، بدوري الدرجة الأولى للسيدات.
وجاءت إعادة الجدولة، بعد التأجيل الذي جرى على منافسات الجولة الثانية بسبب أحداث غزة، إلى جانب ضمان العدالة في الجولة التاسعة.
واختتمت مساء أمس، منافسات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى للسيدات لموسم 2023/2024، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وشهدت منافسات الجولة، تعادل الأهلي مع الراية 1-1، وتفوق البتراء على عجلون 4-2، فيما تغلب العروبة على شباب بشرى 3-0، وفاز الحسين على دوقرة 4-0.
وحافظ الحسين على صدارة ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط وبفارق المواجهات عن العروبة، يليهما الأهلي والراية 7، ثم البتراء وشباب بشرى 4، شفا بدران ودوقرة 3، وأخيراً عجلون دون نقاط.
وتنطلق منافسات الجولة السادسة، الجمعة المقبل، حيث يلتقي الحسين مع عجلون، ودوقرة مع الأهلي عند الخامسة مساء على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، فيما يواجه العروبة نظيره شفا بدران، والبتراء فريق الراية السبت 4 الجاري، في ذات التوقيت وعلى نفس الملعب.
وحسب نظام البطولة، تقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج باللقب الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط، على أن يصعد مباشرة إلى مصاف أندية المحترفات للموسم المقبل.
-- (بترا)
خ خ/أ م/ب ط
01/11/2023 11:35:12
MENAFN01112023000117011021ID1107353799
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