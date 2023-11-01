عبور أول دفعة من حملة الجوازات الأجنبية من غزة إلى مصر

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة الأول من تشرين الثاني (بترا) - أعلن مسؤول في السلطات المصرية المشرفة على معبر رفح، عبور أول دفعة من حملة الجوازات الأجنبية إلى مصر عبر معبر رفح اليوم الأربعاء، كما عبرت سيارات إسعاف الى غزة تمهيدا لنقل فلسطينيين مصابين الى المستشفيات المصرية.

وأكدت مصادر مصرية، إنه تم السماح للمجموعة الأولى من حاملي جوازات السفر الأجنبية بمغادرة قطاع غزة إلى مصر اليوم.

الى ذلك، أظهرت صور على الهواء لمعبر رفح مرور سيارات الإسعاف من الجانب المصري إلى غزة، استعدادا لإخراج 81 فلسطينيا مصابا بجروح خطيرة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

-- (بترا)

ن ا/أ أ/ب ط

01/11/2023 11:23:51