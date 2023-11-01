عبور أول دفعة من حملة الجوازات الأجنبية من غزة إلى مصر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة الأول من تشرين الثاني (بترا) - أعلن مسؤول في السلطات المصرية المشرفة على معبر رفح، عبور أول دفعة من حملة الجوازات الأجنبية إلى مصر عبر معبر رفح اليوم الأربعاء، كما عبرت سيارات إسعاف الى غزة تمهيدا لنقل فلسطينيين مصابين الى المستشفيات المصرية.
وأكدت مصادر مصرية، إنه تم السماح للمجموعة الأولى من حاملي جوازات السفر الأجنبية بمغادرة قطاع غزة إلى مصر اليوم.
الى ذلك، أظهرت صور على الهواء لمعبر رفح مرور سيارات الإسعاف من الجانب المصري إلى غزة، استعدادا لإخراج 81 فلسطينيا مصابا بجروح خطيرة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.
-- (بترا)
ن ا/أ أ/ب ط
01/11/2023 11:23:51
MENAFN01112023000117011021ID1107353798
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.