توقف تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق سند للمستخدمين الجدد بسبب التحديث

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، توقف خدمة تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق سند للمستخدمين الجدد، لمدة لا تزيد عن 48 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن توقف خدمة تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق سند يأتي بسبب أعمال التحديث والتطوير، وسيتم الإعلان عن عودة الخدمة حال الانتهاء من التحديث.

--(بترا)

غ ح/أ م

01/11/2023 11:13:10