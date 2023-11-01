Wednesday, 01 November 2023 10:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توقف تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق سند للمستخدمين الجدد بسبب التحديث

11/1/2023 2:34:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، توقف خدمة تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق سند للمستخدمين الجدد، لمدة لا تزيد عن 48 ساعة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن توقف خدمة تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق سند يأتي بسبب أعمال التحديث والتطوير، وسيتم الإعلان عن عودة الخدمة حال الانتهاء من التحديث.
--(بترا)
غ ح/أ م
01/11/2023 11:13:10

MENAFN01112023000117011021ID1107353797

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث