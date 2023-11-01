توقف تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق سند للمستخدمين الجدد بسبب التحديث
التاريخ
11/1/2023 2:34:18 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، توقف خدمة تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق سند للمستخدمين الجدد، لمدة لا تزيد عن 48 ساعة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن توقف خدمة تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق سند يأتي بسبب أعمال التحديث والتطوير، وسيتم الإعلان عن عودة الخدمة حال الانتهاء من التحديث.
--(بترا)
غ ح/أ م
01/11/2023 11:13:10
MENAFN01112023000117011021ID1107353797
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