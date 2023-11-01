إضراب شامل يعم الضفة الغربية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله الأول من تشرين الثاني (بترا) - عم الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، والذي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد أكثر من 8610، بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة، وأكثر من 23 ألف جريح.
وبحسب مصادر فلسطينية، شلّ الإضراب، مناحي الحياة جميعها، وأُغلقت الجامعات، والبنوك، والمحلات التجارية، وسط دعوات إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في جميع ميادين التصدي للاحتلال، دفاعا عن الفلسطينيين والحق المقدس في الحرية والدولة والاستقلال.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ26 على التوالي عدوانه وقصفه المكثف على قطاع غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها، وتدمير الطرق والبنية التحتية.
وأطلقت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، أنه عزز من قواته البحرية في منطقة البحر الأحمر.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
01/11/2023 10:49:09
MENAFN01112023000117011021ID1107353796
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