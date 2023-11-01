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إضراب شامل يعم الضفة الغربية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل

11/1/2023 2:34:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله الأول من تشرين الثاني (بترا) - عم الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، والذي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد أكثر من 8610، بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة، وأكثر من 23 ألف جريح.
وبحسب مصادر فلسطينية، شلّ الإضراب، مناحي الحياة جميعها، وأُغلقت الجامعات، والبنوك، والمحلات التجارية، وسط دعوات إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في جميع ميادين التصدي للاحتلال، دفاعا عن الفلسطينيين والحق المقدس في الحرية والدولة والاستقلال.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ26 على التوالي عدوانه وقصفه المكثف على قطاع غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها، وتدمير الطرق والبنية التحتية.
وأطلقت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، أنه عزز من قواته البحرية في منطقة البحر الأحمر.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
01/11/2023 10:49:09

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