الصليب الأحمر: تصاعُد العنف في الضفة الغربية قد يُلقي بتبعاتٍ لا سبيل لإصلاحها على السكان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا) – عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن خشيتها من أن تُلقي مستويات العنف المثيرة للقلق في الضفة الغربية بتبعاتٍ لا سبيل لإصلاحها على السكان.

ومنذ شهر كانون الثاني من هذا العام، استشهد أكثر من 360 شخصاً في الضفة الغربية المحتلّة وجُرح أكثر من 2000 آخرين، ما يجعل هذا العام الأكثر دموية منذ أكثر من عقد من الزمن.

وقالت اللجنة، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، لقد أدّى تفاقم انعدام الأمن إلى خسائر في الأرواح وإصاباتٍ ونزوحٍ مفجع، كما أدّى الإغلاق الكامل لبعض المدن والقرى إلى تقييدٍ شديدٍ في حركة الأفراد والبضائع.

كما أدّى تصاعد العنف وإغلاق الطرق إلى منع وصول المزارعين إلى أراضيهم وبالأخص إلى حقول الزيتون، الأمر الذي سيؤثّر بدوره على مصدر رزقهم الرئيسي.

وقال المدير الإقليمي للجنة الدولية في الشرق الأدنى والأوسط فابريزيو كاربوني "نشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع مستويات العنف في الضفة الغربية، وهناك حاجة لبذل جهود أكبر لضمان عدم استمرار حلقة العنف، ولضمان احترام السكان وممتلكاتهم وحمايتها في جميع الأوقات، كما تشكّل الزيادة الحادة في عدد حالات الاعتقال مصدر قلق كبير للجنة الدولية".

ودعت اللجنة الدولية جميع الجهات الفاعلة إلى وجوب احترام حياة المدنيين وممتلكاتهم وحمايتها في جميع الأوقات، مشيرة إلى أنه يجب ألّا تمنع القيود المفروضة على حركة المدنيين من الحفاظ على مصادر رزقهم وحصولهم على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الطبية، ولا يجوز فرض مثل هذه القيود إلّا لدواعٍ أمنية قاهرة، ومن قبل السلطة المختصّة فقط.

وقالت، إنه عند استخدام القوة أثناء عمليات إنفاذ القانون، يجب أن يكون هذا الاستخدام متوافقاً مع قواعد القانون الدولي ومعاييره، كما يجب أن تحترم هذه العمليات المعايير القانونية للضرورة والتناسب واتخاذ الاحتياطات، وذلك لتجنب فقدان الأرواح البشرية ومنع مزيدٍ من تصعيد العنف، ولا يجوز استخدام القوة المفضية إلى الموت إلّا كملاذ أخير، وفقط عندما يكون هناك تهديد وشيك للحياة.

كما عبرت اللجنة عن قلق بالغ لعدم تمكّنها من تقييم ظروف المعتقلين والمعاملة التي يتلقّونها.

وقالت إنه يجب إعادة الاتصال المنتظم بين المعتقلين وعائلاتهم بعد انقطاعٍ دام لأسابيع منذ تعليق الزيارات العائلية.

وتبقى اللجنة الدولية على اتصال بعائلات المعتقلين، كما تتواصل مع السلطات ذات الصلة بشأن هذه المسألة الحاسمة ضمن إطار حوارها الثنائي وغير العلني المعتاد، والتزاماً بمسؤولياتها وبالمهام الموكلة إليها، ستواصل اللجنة الدولية تذكير السلطات ذات الصلة بالتزاماتها طالما لزم الأمر.

يشار إلى أن اللجنة الدولية توجد في إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتعمل مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ونجمة داوود الحمراء، ولديها مكاتب في تل أبيب والقدس والضفة الغربية وغزة.

وباعتبارها منظمة إنسانية محايدة ومستقلة، تعمل اللجنة الدولية على تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني والتخفيف من تأثير العنف والنزاع والاحتلال على المدنيين، من خلال أنشطة الحماية وبرامج المساعدة.

-- (بترا)

ص خ/أ م/ب ط

01/11/2023 10:14:08