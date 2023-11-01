انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت في غزة وسط غارات إسرائيلية متواصلة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة الأول من تشرين الثاني (بترا)- أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، عن انقطاع كامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة المحاصر، تزامنا مع تواصل العدوان الشامل على القطاع لليوم السادس والعشرين على التوالي.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب، أن الانقطاع نجم عن تعرض المسارات الدولية، والتي تم إعادة وصلها سابقا، للفصل مرة أخرى.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في غزة.

وقالت مصادر فلسطينية انه تم انتشال 6 شهداء وعدة إصابات، جراء استهداف طيران الاحتلال الحربي منزل عائلة كريزم مقابل عيادة الفاخورة، غرب بلدة جباليا، شمال القطاع، مضيفة أن شهداء عدة ارتقوا في قصف لمنزل عائلة العمريطي، غرب مسجد الدعوة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما أفادت بوصول 8 شهداء وعدد من الإصابات إلى المستشفى الإندونيسي، بعد استهداف منزل لعائلة أبو العيش في (بلوك 2) بمخيم جباليا.

وأعلنت مصادر محلية استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل، وإصابة أكثر من 40 آخرين، بينهم أطفال ونساء، في قصف قوات الاحتلال لمنزلين لعائلتي أبو نصر وأبو عودة، في خان يونس، جنوبي القطاع.

وأشارت المصادر إلى أن طائرات الاحتلال قصفت بعدة صواريخ حي تل الهوى بالقرب من مستشفى القدس غرب غزة، فيما فتحت طائرات الاحتلال المروحية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه منازل المواطنين، وتواصل إلقاء القنابل المضيئة في سماء المدينة.

من جانب آخر، أطلقت المستشفيات في غزة نداء استغاثة أخير، بعد أن باتت مهددة بالتوقف خلال ساعات، نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء.

وأكدت أن ساعات محدودة تفصل عن توقف المولد الكهربائي الرئيسي في كل من مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي، ما يهدد حياة المئات من الجرحى والمرضى، من بينهم 42 طفلا تحت أجهزة دعم الحياة في حضانات الأطفال، و62 جريحا ومريضا تحت أجهزة التنفس الصناعي، و650 مريضا بالفشل الكلوي، عدا عن المئات ممن هم بحاجة لعمليات جراحية طارئة.

وأسفر عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، عن ارتقاء أكثر من 8500 شهيد وإصابة أكثر من 21 ألفا، في حصيلة غير نهائية.

--(بترا)





رصد/أغ/اص

01/11/2023 09:02:42