بلينكن يزور إسرائيل الجمعة بإطار جولة شرق أوسطية جديدة

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن الأول من تشرين الثاني (بترا) - يتوجّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل الجمعة في إطار جولة شرق أوسطية جديدة مع دخول العدوان الإسرائيلي على غزة اليوم الخامس والعشرين.

وبحسب واشنطن بوست، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصريح لصحافيين، أمس الثلاثاء، إنّ بلينكن سيلتقي مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وستكون له محطات أخرى في المنطقة.

وتقدّم الولايات المتحدة لحليفتها إسرائيل دعما عسكريا كبيرا، وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد طلب من الكونغرس إقرار حزمة مساعدات إضافية لكل من إسرائيل وأوكرانيا.

والثلاثاء مثُل بلينكن أمام لجنة في مجلس الشيوخ تناقش تمويلات إضافية للأمن القومي، لكن محتجّين عرقلوا مراراً سير الجلسة، وقد هتف بعضهم "وقف إطلاق النار الآن" و"عار عليكم جميعا" قبل أن يتمّ إخراجهم من القاعة.

-- (بترا)

ب خ/اص/ب ط

01/11/2023 09:12:23