حريق ضخم يهدّد آلاف السكّان في جنوب كاليفورنيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن الأول من تشرين الثاني ( بترا ) - أمرت السلطات الفيدرالية في كاليفورنيا، مساء الثلاثاء، أكثر من 5700 شخص يسكنون منطقة ريفية تقع في جنوب شرق لوس أنجلوس، بإخلاء منازلهم بسبب حريق ضخم اندلع الاثنين وأجّجته رياح عاتية يشارك في إطفائه ما يزيد عن 300 عنصر من عناصر الإطفاء للسيطرة عليه دون نتيجة تذكر .
و بحسب لوس انجلوس تايمز، انتشر حريق "هايلاند فاير" منتصف نهار الاثنين انتشر صباح الثلاثاء بسرعة كبيرة على مساحة تزيد عن 900 هكتار ، حيث التهمت النيران ثلاثة مبان كبيرة وألحقت أضراراً بستّة مبان أخرى حتى الآن .
--(بترا)
ب خ /أص / س س
01/11/2023 08:27:43
MENAFN01112023000117011021ID1107353791
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