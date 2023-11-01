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حريق ضخم يهدّد آلاف السكّان في جنوب كاليفورنيا

11/1/2023 2:34:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن الأول من تشرين الثاني ( بترا ) - أمرت السلطات الفيدرالية في كاليفورنيا، مساء الثلاثاء، أكثر من 5700 شخص يسكنون منطقة ريفية تقع في جنوب شرق لوس أنجلوس، بإخلاء منازلهم بسبب حريق ضخم اندلع الاثنين وأجّجته رياح عاتية يشارك في إطفائه ما يزيد عن 300 عنصر من عناصر الإطفاء للسيطرة عليه دون نتيجة تذكر .
و بحسب لوس انجلوس تايمز، انتشر حريق "هايلاند فاير" منتصف نهار الاثنين انتشر صباح الثلاثاء بسرعة كبيرة على مساحة تزيد عن 900 هكتار ، حيث التهمت النيران ثلاثة مبان كبيرة وألحقت أضراراً بستّة مبان أخرى حتى الآن .
--(بترا)
ب خ /أص / س س
01/11/2023 08:27:43

MENAFN01112023000117011021ID1107353791

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