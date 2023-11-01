الصين تترأس مجلس الأمن الدولي لشهر تشرين الثاني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك الأول من تشرين الثاني (بترا)- تتولى الصين اعتباراً من اليوم الأربعاء، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر تشرين الثاني، خلفا للبرازيل.
وسيعقد ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، جانغ جون مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.
ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وعشر دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي البرازيل وألبانيا والإمارات العربية المتحدة، سويسرا، موزمبيق، مالطا، اليابان، الإكوادور، الغابون، وغانا.
ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
-- (بترا)
م د/اص / س س
01/11/2023 08:19:37
MENAFN01112023000117011021ID1107353790
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