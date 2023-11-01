مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في الصومال سنة كاملة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك الأول من تشرين الثاني (بترا)- قرر مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة، ومهامها في الصومال لمدة سنة أي حتى 31 تشرين الأول 2024.

وطلب القرار الذي حمل الرقم 2705 من بعثة الأمم المتحدة تقديم المساعدة إلى الصومال ،ومواصلة الحفاظ على وجودها وتعزيزه في جميع أنحاء الصومال، بالتشاور مع الحكومة الفيدرالية الصومالية و الولايات الفيدرالية في الصومال .

-- (بترا)

م د/اص / س س

01/11/2023 08:15:36