مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في الصومال سنة كاملة

مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في الصومال سنة كاملة
التاريخ
11/1/2023 2:34:11 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك الأول من تشرين الثاني (بترا)- قرر مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة، ومهامها في الصومال لمدة سنة أي حتى 31 تشرين الأول 2024.
وطلب القرار الذي حمل الرقم 2705 من بعثة الأمم المتحدة تقديم المساعدة إلى الصومال ،ومواصلة الحفاظ على وجودها وتعزيزه في جميع أنحاء الصومال، بالتشاور مع الحكومة الفيدرالية الصومالية و الولايات الفيدرالية في الصومال .
-- (بترا)
م د/اص / س س
01/11/2023 08:15:36
MENAFN01112023000117011021ID1107353789
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