Wednesday, 01 November 2023 10:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في الصومال سنة كاملة

11/1/2023 2:34:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك الأول من تشرين الثاني (بترا)- قرر مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة، ومهامها في الصومال لمدة سنة أي حتى 31 تشرين الأول 2024.
وطلب القرار الذي حمل الرقم 2705 من بعثة الأمم المتحدة تقديم المساعدة إلى الصومال ،ومواصلة الحفاظ على وجودها وتعزيزه في جميع أنحاء الصومال، بالتشاور مع الحكومة الفيدرالية الصومالية و الولايات الفيدرالية في الصومال .
-- (بترا)
م د/اص / س س
01/11/2023 08:15:36

MENAFN01112023000117011021ID1107353789

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث