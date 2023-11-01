طقس غائم جزئيا وتساقط زخات من المطر اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الثاني (بترا) - تبقى المملكة اليوم الأربعاء، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، ومع ساعات الظهيرة تهطل بإذن الله زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة في بعض المناطق ويصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.
وبحسب التقرير، تكون الأجواء يوم غدٍ الخميس، معتدلة الحرارة في اغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء الجمعة، غالبا مشمسة ومعتدلة الحرارة في اغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء السبت، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 15 وفي مرتفعات الشراة 23 - 14، وفي مناطق البادية 28 - 17، وفي مناطق السهول 27 - 18، وفي الأغوار الشمالية 35 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 25، وفي البحر الميت 35 - 24، وفي خليج العقبة 35 - 24 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/اص/ب ط
01/11/2023 08:13:33
MENAFN01112023000117011021ID1107353788
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.