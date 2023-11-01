طقس غائم جزئيا وتساقط زخات من المطر اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الثاني (بترا) - تبقى المملكة اليوم الأربعاء، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، ومع ساعات الظهيرة تهطل بإذن الله زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة في بعض المناطق ويصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وبحسب التقرير، تكون الأجواء يوم غدٍ الخميس، معتدلة الحرارة في اغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الجمعة، غالبا مشمسة ومعتدلة الحرارة في اغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء السبت، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 15 وفي مرتفعات الشراة 23 - 14، وفي مناطق البادية 28 - 17، وفي مناطق السهول 27 - 18، وفي الأغوار الشمالية 35 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 25، وفي البحر الميت 35 - 24، وفي خليج العقبة 35 - 24 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/اص/ب ط

01/11/2023 08:13:33