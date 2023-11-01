Wednesday, 01 November 2023 10:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية نحو 200 نقطة

11/1/2023 2:34:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك الأول من تشرين الثاني (بترا) - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية 225 نقطة، فيما تراجع سعر النفط الأميركي الخام (وست تكساس) الى 81 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، الثلاثاء 123 نقطة ليصل الى 33052 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 61 نقطة فقط، ليصل الى 12851 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فارتفع 26 نقطة ليصل الى 4193 نقطة، فيما استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، عند 1662 نقطة، بعد ارتفاعه نحو 15 نقطة.
-- (بترا)
م د/اص/ب ط
01/11/2023 08:09:41

MENAFN01112023000117011021ID1107353787

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث