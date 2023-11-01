ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية نحو 200 نقطة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك الأول من تشرين الثاني (بترا) - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية 225 نقطة، فيما تراجع سعر النفط الأميركي الخام (وست تكساس) الى 81 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، الثلاثاء 123 نقطة ليصل الى 33052 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 61 نقطة فقط، ليصل الى 12851 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فارتفع 26 نقطة ليصل الى 4193 نقطة، فيما استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، عند 1662 نقطة، بعد ارتفاعه نحو 15 نقطة.
-- (بترا)
م د/اص/ب ط
01/11/2023 08:09:41
MENAFN01112023000117011021ID1107353787
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