ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية نحو 200 نقطة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك الأول من تشرين الثاني (بترا) - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية 225 نقطة، فيما تراجع سعر النفط الأميركي الخام (وست تكساس) الى 81 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، الثلاثاء 123 نقطة ليصل الى 33052 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 61 نقطة فقط، ليصل الى 12851 نقطة.

أما مؤشر (S&P500) فارتفع 26 نقطة ليصل الى 4193 نقطة، فيما استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، عند 1662 نقطة، بعد ارتفاعه نحو 15 نقطة.

-- (بترا)

م د/اص/ب ط

01/11/2023 08:09:41