سفراء يطالبون بإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك الأول من تشرين الثاني (بترا) - قال مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة، الليلة الماضية إن بعض أعضاء مجلس الأمن قرروا منح الوقت لإسرائيل لإكمال المعركة العسكرية في غزة وكأن 75 عاما من الصراع غير كافية.

وأضاف في كلمته أمام دورة الجمعية العامة الطارئة المستأنفة "علينا أن نظهر وحدتنا للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء العدوان الأحمق"، حاثا على فتح ممرات آمنة لتوصيل السلع الأساسية لإغاثة المدنيين في غزة المحاصرة، وإنقاذ الجرحى وإنقاذ الأرواح التي يمكن إنقاذها.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المدمر وانتهاكاتها المتكررة واحتيالها المستمر، مؤكدا ان العالم أمام خيارين: إما التزام الصمت إزاء تحول غزة إلى مقبرة جماعية لأكثر من مليوني فلسطيني، أو وقف هذه الحرب فوراً والبدء في الطريق إلى الحل السياسي.

وأوضح أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، والتي تؤثر على القرى المسالمة على طول الحدود، أجبرت أكثر من 20 ألف لبناني على الفرار من منازلهم، مضيفا أن استخدام المواد المحرمة دوليا مثل الفسفور الأبيض يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

من جانبه، قال ممثل اليمن إن فشل المجتمع الدولي بوقف هذه الحرب هو فشل "أخلاقي"، مضيفا خلال تقديمه بيان بلاده أمام الدورة ان "ما حدث في 7 تشرين الأول 2023، هو نتيجة لاستمرار عنف الاحتلال الإسرائيلي على مدار 75 عاما".

وأكد ان السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، محذرا أنه دون هذا الحل لن تعرف المنطقة أي استقرار.

وقال ممثل بوليفيا إن حياة الشعب الفلسطيني لها نفس القيمة التي يتمتع بها جميع مواطني العالم، مشيرا الى ان إسرائيل قد قررت، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، تطبيق عقاب جماعي على المدنيين في غزة، ما يترك السكان دون طعام أو وقود أو كهرباء أو دواء.

وأضاف ان بوليفيا قطعت علاقتها مع إسرائيل أمس، مشددا على ان الحجج الكاذبة لدولة إسرائيل، التي تصور نفسها كضحية، لم يعد من الممكن أن تستمر "لا يمكننا الاستمرار في المراقبة بلا مبالاة".

من جانبه، اعترض ممثل تايلاند، في إطار ممارسة حق الرد، على قيام ممثل إسرائيل بعرض شريط فيديو على جهازه اللوحي في الجلسة الطارئة يوم الخميس الماضي مع لقطات لضحية، قيل إنها تايلاندية، تُقتل بطريقة غير إنسانية.

وقال "إن تايلاند تشعر بقلق بالغ إزاء مصير مواطنينا التايلانديين الأبرياء العالقين في الصراع"، مؤكدا ان تايلاند لا توافق على عرض مثل هذه اللقطات الشنيعة التي لا توفر الاحترام المناسب والمراعاة الواجبة للمتوفي وعائلته.

-- (بترا)

م د/اص/ب ط

01/11/2023 08:08:46