الأمم المتحدة تعلن عن وصول ثلث المساعدات المطلوبة لإغاثة فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك الأول من تشرين الثاني (بترا) - أفاد تقرير أممي، اليوم الأربعاء، انه تم تأكيد تعهدات بقيمة 107.93 مليون دولار أميركي دعما للنداء العاجل المشترك بين الوكالات الذي أطلقه الفريق القطري للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة في يوم 12 تشرين الأول.

وقال التقرير ان المبلغ يمثل فقط حوالي 37 بالمئة من التقدير المطلوب عند إطلاق النداء لأول مرة، مشيرا الى انه من المبلغ الإجمالي المتعهد به، خصص 88 بالمئة لوكالات الأمم المتحدة و12 بالمئة للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.

وحسب التقرير، تم تخصيص حوالي 81.85 مليون دولار لوكالة الأونروا و7.1 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية، و4 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي

-- (بترا)

م د/اص/ب ط

01/11/2023 07:37:02