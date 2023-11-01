الأمم المتحدة تعلن عن وصول ثلث المساعدات المطلوبة لإغاثة فلسطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك الأول من تشرين الثاني (بترا) - أفاد تقرير أممي، اليوم الأربعاء، انه تم تأكيد تعهدات بقيمة 107.93 مليون دولار أميركي دعما للنداء العاجل المشترك بين الوكالات الذي أطلقه الفريق القطري للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة في يوم 12 تشرين الأول.
وقال التقرير ان المبلغ يمثل فقط حوالي 37 بالمئة من التقدير المطلوب عند إطلاق النداء لأول مرة، مشيرا الى انه من المبلغ الإجمالي المتعهد به، خصص 88 بالمئة لوكالات الأمم المتحدة و12 بالمئة للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.
وحسب التقرير، تم تخصيص حوالي 81.85 مليون دولار لوكالة الأونروا و7.1 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية، و4 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي
-- (بترا)
م د/اص/ب ط
01/11/2023 07:37:02
MENAFN01112023000117011021ID1107353785
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