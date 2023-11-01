واشنطن : مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين جاك لو سفيراً في إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن الأول من تشرين الثاني (بترا) - صادق مجلس الشيوخ الأميركي، ليل الثلاثاء، على تعيين جاك لو سفيراً للولايات المتّحدة في إسرائيل، المنصب الشاغر منذ أشهر عدّة، بحسب الخارجية الأميركية وواشنطن بوست.

ويذكر ان منصب السفير الأميركي في إسرائيل شاغر منذ عودة السفير السابق توماس نايدز إلى واشنطن في تمّوز 2023.

والسفير الجديد يهودي متديّن يبلغ من العمر 68 عاماً وتخرّج من جامعة هارفرد وسبق له أن شغل منصب وزير الخزانة من 2013 وحتى 2017 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأمس الثلاثاء، حضّ رئيس لجنة الشؤون الخارجية بن كاردن زملاءه في مجلس الشيوخ على المصادقة على تعيين السفير الجديد دون تأخير.

-- (بترا)

ب خ/ب ط

01/11/2023 07:25:38