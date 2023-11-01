واشنطن : مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين جاك لو سفيراً في إسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن الأول من تشرين الثاني (بترا) - صادق مجلس الشيوخ الأميركي، ليل الثلاثاء، على تعيين جاك لو سفيراً للولايات المتّحدة في إسرائيل، المنصب الشاغر منذ أشهر عدّة، بحسب الخارجية الأميركية وواشنطن بوست.
ويذكر ان منصب السفير الأميركي في إسرائيل شاغر منذ عودة السفير السابق توماس نايدز إلى واشنطن في تمّوز 2023.
والسفير الجديد يهودي متديّن يبلغ من العمر 68 عاماً وتخرّج من جامعة هارفرد وسبق له أن شغل منصب وزير الخزانة من 2013 وحتى 2017 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وأمس الثلاثاء، حضّ رئيس لجنة الشؤون الخارجية بن كاردن زملاءه في مجلس الشيوخ على المصادقة على تعيين السفير الجديد دون تأخير.
-- (بترا)
ب خ/ب ط
01/11/2023 07:25:38
MENAFN01112023000117011021ID1107353784
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