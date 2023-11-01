رئيس الوزراء البريطاني للرئيس عباس: بريطانيا تدعم إجراءات حماية المدنيين الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن الأول من تشرين الثاني (بترا)- قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي بأنه سيواصل دعم الإجراءات الدبلوماسية لحماية المدنيين الفلسطينيين ومنع تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال بيان صدر عن مكتب سوناك مساء امس الثلاثاء، أن الزعيمين ناقشا الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، والجهود التي تبذلها المملكة المتحدة لتعجيل إدخال المساعدات إلى القطاع، والوضع الأمني في الضفة الغربية.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده ستواصل دعم الجهود الدبلوماسية لحماية المدنيين الفلسطينيين، ومنع التصعيد، كما اكد أهمية إحراز تقدم في عملية السلام كي ينعم المدنيون الفلسطينيون في كلٍّ من قطاع غزة والضفة الغربية بالعيش في أمن وازدهار.

-- (بترا)

رش/ب ط

01/11/2023 06:52:37