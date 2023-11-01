رئيس الوزراء البريطاني للرئيس عباس: بريطانيا تدعم إجراءات حماية المدنيين الفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن الأول من تشرين الثاني (بترا)- قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي بأنه سيواصل دعم الإجراءات الدبلوماسية لحماية المدنيين الفلسطينيين ومنع تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.
وقال بيان صدر عن مكتب سوناك مساء امس الثلاثاء، أن الزعيمين ناقشا الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، والجهود التي تبذلها المملكة المتحدة لتعجيل إدخال المساعدات إلى القطاع، والوضع الأمني في الضفة الغربية.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده ستواصل دعم الجهود الدبلوماسية لحماية المدنيين الفلسطينيين، ومنع التصعيد، كما اكد أهمية إحراز تقدم في عملية السلام كي ينعم المدنيون الفلسطينيون في كلٍّ من قطاع غزة والضفة الغربية بالعيش في أمن وازدهار.
-- (بترا)
رش/ب ط
01/11/2023 06:52:37
MENAFN01112023000117011021ID1107353783
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