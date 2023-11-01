وتيرة عنف المستوطنين تتزايد في الضفة الغربية (تقرير)

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك الأول من تشرين الثاني (بترا) - أظهر تقرير أممي ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين الإسرائيليين وعدوانهم المتكرر على المواطنين الفلسطينيين بشكل حاد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

ومنذ 7 تشرين الأول الماضي، سجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة 178 هجومًا شنها المستوطنون ضد الفلسطينيين، مما أدى إلى وقوع إصابات بين الفلسطينيين (26 حادثًا)، أو إلحاق أضرار بالممتلكات الفلسطينية (121 حادثًا)، أو وقوع إصابات وأضرار في الممتلكات (31 حادثًا).

وقال تقرير إنساني أممي ان ما يقرب من نصف جميع الحوادث كانت تتم بمرافقة القوات الإسرائيلية للمستوطنين الإسرائيليين أو دعمهم بشكل نشط أثناء تنفيذ الهجمات مشيرا الى أن الممتلكات المتضررة شملت 25 مبنى سكنيا، و42 مبنى زراعيا/حيوانيا، و74 مركبة، وأكثر من 670 شجرة وشتلة.

واستشهد ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية، بينهم طفل، على يد مستوطنين إسرائيليين وأصيب عشرات المواطنين بجروح خلال الأسابيع الماضية.

كما تم تهجير ما يقرب من 1,000 فلسطيني قسراً من منازلهم في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول، ويشمل ذلك ما لا يقل عن 98 أسرة فلسطينية، تضم أكثر من 800 شخص، تم طردها من 15 تجمعًا رعويًا/بدويًا في المنطقة (ج)، وسط عنف المستوطنين المكثف والقيود المفروضة على الوصول.

-- (بترا)

م د/ب ط

01/11/2023 06:46:01

