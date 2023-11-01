احتجاج مؤيد للفلسطينيين في محطة ليفربول ستريت وسط لندن لوقف إطلاق النار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن الأول من تشرين الثاني (بترا) - نظم ناشطون مؤيدون للفلسطينيين اعتصاما احتجاجيا في محطة ليفربول ستريت مساء يوم أمس الثلاثاء وسط لندن مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار للحرب الإسرائيلية على غزة.
وقالت صحيفة ديلي ميرور البريطانية، أن أكثر من 500 شخص انضموا إلى الاحتجاج، وأن أعضاء من مجموعات ناشطة أخرى بما في ذلك حركة الشباب الفلسطيني والشبكة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية تحدثوا خلال المظاهرة، ودعوا إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وعزفوا الموسيقى الفلسطينية وهتفوا "وقف إطلاق النار الآن".
-- (بترا)
رش/ب ط
01/11/2023 06:40:18
MENAFN01112023000117011021ID1107353781
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