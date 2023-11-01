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احتجاج مؤيد للفلسطينيين في محطة ليفربول ستريت وسط لندن لوقف إطلاق النار

11/1/2023 2:33:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن الأول من تشرين الثاني (بترا) - نظم ناشطون مؤيدون للفلسطينيين اعتصاما احتجاجيا في محطة ليفربول ستريت مساء يوم أمس الثلاثاء وسط لندن مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار للحرب الإسرائيلية على غزة.
وقالت صحيفة ديلي ميرور البريطانية، أن أكثر من 500 شخص انضموا إلى الاحتجاج، وأن أعضاء من مجموعات ناشطة أخرى بما في ذلك حركة الشباب الفلسطيني والشبكة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية تحدثوا خلال المظاهرة، ودعوا إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وعزفوا الموسيقى الفلسطينية وهتفوا "وقف إطلاق النار الآن".
-- (بترا)
رش/ب ط
01/11/2023 06:40:18

MENAFN01112023000117011021ID1107353781

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