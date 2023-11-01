8525 شهيدا في غزة منذ بدء العدوان الاسرائيلي (تقرير)

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك الأول من تشرين الثاني (بترا) - قالت الأمم المتحدة نقلا عن وزارة الصحة في قطاع غزة انه ومنذ 7 تشرين الأول استشهد في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي اكثر من 8525 فلسطينيا من بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة.

كما أدى العدوان الى إصابة 21543 فلسطينيا فيما تم الإبلاغ عن فقدان حوالي 1950 شخصا، من بينهم 1050 طفلا على الأقل، وقد يكونون محاصرين أو استشهدوا تحت الأنقاض، في انتظار الإنقاذ.

وفي الضفة الغربية، استشهد في نفس الفترة، على يد قوات الاحتلال والمستوطنين 123 شهيدا من بينهم 34 طفلا فيما أصيب 2157 آخرين، من بينهم 201 طفل بجروح.

الى ذلك نقلت الأمم المتحدة عن لجنة حماية الصحفيين الدولية إن 31 صحفيا قتلوا حتى الآن منذ السابع من تشرين الأول، من بينهم 26 فلسطينيا وأربعة إسرائيليين ولبناني واحد.

وكان الناطق الأممي أشار الليلة الماضية إلى استشهاد 63 موظفا أمميا يعملون مع وكالة الغوث "الأونروا" في غزة معظمهم من فلسطين.

-- (بترا)

م د/ب ط

01/11/2023 06:36:33