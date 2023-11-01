تشيلي تسحب سفيرها من إسرائيل احتجاجاً على الحرب في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن الأول من تشرين الثاني (بترا) - أعلنت تشيلي أمس الثلاثاء أنّها استدعت سفيرها لدى إسرائيل، احتجاجاً على الهجوم العسكري الواسع النطاق الذي تشنّه على قطاع غزة، بحسب واشنطن بوست.
وقالت وزارة الخارجية التشيلية في بيان إنّها استدعت السفير خورخي كارفاخال احتجاجاً على "الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الإنساني في قطاع غزة".
وأضافت أنّ سانتياغو "تدين بقوة وتراقب بقلق بالغ" العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأطفال والمدنيين في قطاع غزة، مؤكّدة إدانتها إجراءات "العقاب الجماعي للسكّان المدنيين الفلسطينيين في غزة".
وتشيلي هي موطن لأكبر جالية فلسطينية في الشتات خارج العالم العربي، وتدافع عن حلّ الدولتين.
-- (بترا)
ب خ/ب ط
01/11/2023 06:26:46
MENAFN01112023000117011021ID1107353779
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