تشيلي تسحب سفيرها من إسرائيل احتجاجاً على الحرب في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن الأول من تشرين الثاني (بترا) - أعلنت تشيلي أمس الثلاثاء أنّها استدعت سفيرها لدى إسرائيل، احتجاجاً على الهجوم العسكري الواسع النطاق الذي تشنّه على قطاع غزة، بحسب واشنطن بوست.

وقالت وزارة الخارجية التشيلية في بيان إنّها استدعت السفير خورخي كارفاخال احتجاجاً على "الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الإنساني في قطاع غزة".

وأضافت أنّ سانتياغو "تدين بقوة وتراقب بقلق بالغ" العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأطفال والمدنيين في قطاع غزة، مؤكّدة إدانتها إجراءات "العقاب الجماعي للسكّان المدنيين الفلسطينيين في غزة".

وتشيلي هي موطن لأكبر جالية فلسطينية في الشتات خارج العالم العربي، وتدافع عن حلّ الدولتين.

-- (بترا)

ب خ/ب ط

01/11/2023 06:26:46