ماثيو بيري لعب دورًا كبيرًا فى دعم متعافى الكحول قبل أيام من وفاته

MENAFN - Youm7) أكد المقربين من الممثل الراحل ماثيو بيريأنه كان رصينًا وركز على نشر الوعي حول إدمان الكحول قبل وفاته المأساوية السبت الماضى، وورد أنه كان يحضر برنامجًا لمدمني الكحول المجهولين، وأراد مساعدة الآخرين في التخلص من إدمانهم، وكان النجم قد تحدث بصراحة عن تعافيه وكذلك انتكاساته العديدة طوال حياته المهنية.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، تم العثور على ماثيو فاقدًا للوعي في حوض استحمام ساخن، وعلى الرغم من عدم تأكيد سبب الوفاة بعد، كشفت المصادر أنه لم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث، وعلى الرغم من ذلك، تزايدت المخاوف من احتمال حدوث انتكاسة أدت إلى غرقه ووفاته.

ومع ذلك، أصر أحد أعضاء برنامج الخطوات الـ 12 لمدمني الخمر المجهولين (AA) الخاص به: "ماتي لم يكن يشرب الخمر، لقد كان جزءًا كبيرًا من مجتمع AA لدينا، وكان يحضر ويتحدث فى الاجتماعات، وكان يعمل مع عدد قليل من القادمين الجدد".

وأخبر المطلعون أن بيرى كان يركز على مساعدة الآخرين في تعافيهم وأراد مشاركة المزيد من قصته في مناسبات التحدث أمام الجمهور، وصرح قائلا: "قال ماتي إنه يريد العودة إلى الجامعات والتحدث عن إدمان الكحول، وكانت تلك هديته، وكان يمكنه التحدث بشكل جيد وتحفيز الناس".