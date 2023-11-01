جواهر الكويتية.. تزوجت مرتين ولديها 4 أبناء وصارعت السرطان 4 سنوات

MENAFN - Youm7) رحلت عن عالمنا اليوم الأربعاء 1 نوفمبر، الفنانة جواهر الكويتية عن عمر يناهز 45 عاماُ بعد صراع مع مرض سرطان المعدة، حيث شهدت الفترة الماضية تدهور كبير فى الحالة الصحية للفنانة الراحلة، خاصة بعد خضوعها لعملية جراحية فى أحد مستشفيات العاصمة الإنجليزية لندن، وبعد عودتها إلى الكويت تعرضت لنزيف حاد في المعدة، وفقدت الكثير من وزنها وأصبح الوضع أكثر تعقيدا حتى لفظت أنفساها الأخيرة.

جواهر الكويتية





جواهر الكويتية ممثلة ولدت في الكويت عام 1977، وبدأت مشوارها الفني عام 1990 من خلال مسرحية الأطفال "الخفاش" وبعدها ظهرت

في فيديو كليب للمغني خالد بن حسين، وكانت بداية الألفية الانطلاقة الحقيقية لجواهر الكويتية حيث تعرف الجمهور على موهبتها من خلال دورها في مسلسل "يوم آخر" إلا أنها غابت عن التمثيل ست سنوات إلى حين إكمال دراستها لتعود بقوة في عام 1997 من خلال أربعة مسلسلات في العام نفسه.

تزوجت الفنانة جواهر الكويتيّة مرتين، وأسفرت الزيجتين عن أربعة أطفال هم مريم ويعقوب ومنى وابنتها الصغرى إيلان، ورفضت جواهر الإفصاح عن أي معلومات متعلقة بأزواجها، واقتصرت تصريحاتها بأنها ارتبطت في سن صغيرة بعد علاقة حبّ، لافتة أنها لا ترفض الارتباط مرةً أخرى ولكنها كرست حياتها في فترة ما بعد انفصالها لأعمالها الفنية ولعائلتها الصغيرة.

جواهر الكويتية اعتزلت مرتين في حياتها، الأولى كانت بعد عام 1997 ميلادياً، ولم تخض في الأسباب والتفاصيل عن سبب توقفها عن التمثيل بعد تأديتها لثلاثة أعمال في العام نفسه، لتعود بقوة في عام 2003، لكن لم يمضِ سنتان إلا واعتزلت مرة أخرى في سنة 2005، بسبب تعرضها لضغوطات لم تكشف عنها، وقالت حينها إنها تسعى لأن تُفرّغ من وقتها لعائلتها.

الفنانة جواهر الكويتية





في فبراير عام 2020، أعلنت جواهر الكويتية عن إصابتها بمرض سرطان المعدة، وابتعدت عن التمثيل لفترة لتلقي العلاج، ولاقت محبة وتعاطفاً كبيراً من قبل الجمهور والمتابعين وزملائها في العمل الذين دعوا لها في الشفاء العاجل، ونشرت مؤخراً مقطع فيديو

عبر سناب شات تقول فيه بأنها خضعت لخمس عمليات جراحية لإيقاف النزيف في معدتها؛ حيث إن سرطان المعدة انتقل إلى الكبد.

ومن أبرز أعمال جواهر الكويتية في الدراما التليفزيونية "الليالي الحارقة" عام 1997، "عندما يحترق الثلج" عام 1998، "بيت تسونا سمرة" عام

1998، "اثنان في سلسلة الطريق" 1999، "البشر والبشر" عام 2002، "مشاعر غريبة" عام 2005، "ليلة العيد" 2010، "الشحرورة" عام 2011، "خط الحب المستحيل" عام 2012، "امرأة تبحث عن الاستغفار" عام

2013، "جار القمر" 2013 وغيرها من الأعمال.