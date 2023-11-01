جواهر الكويتية.. تزوجت مرتين ولديها 4 أبناء وصارعت السرطان 4 سنوات

(MENAFN
- Youm7) رحلت عن عالمنا اليوم الأربعاء 1 نوفمبر، الفنانة جواهر الكويتية عن عمر يناهز 45 عاماُ بعد صراع مع مرض سرطان المعدة، حيث شهدت الفترة الماضية تدهور كبير فى الحالة الصحية للفنانة الراحلة، خاصة بعد خضوعها لعملية جراحية فى أحد مستشفيات العاصمة الإنجليزية لندن، وبعد عودتها إلى الكويت تعرضت لنزيف حاد في المعدة، وفقدت الكثير من وزنها وأصبح الوضع أكثر تعقيدا حتى لفظت أنفساها الأخيرة.
جواهر الكويتية
جواهر الكويتية ممثلة ولدت في الكويت عام 1977، وبدأت مشوارها الفني عام 1990 من خلال مسرحية الأطفال "الخفاش" وبعدها ظهرت
في فيديو كليب للمغني خالد بن حسين، وكانت بداية الألفية الانطلاقة الحقيقية لجواهر الكويتية حيث تعرف الجمهور على موهبتها من خلال دورها في مسلسل "يوم آخر" إلا أنها غابت عن التمثيل ست سنوات إلى حين إكمال دراستها لتعود بقوة في عام 1997 من خلال أربعة مسلسلات في العام نفسه.
تزوجت الفنانة جواهر الكويتيّة مرتين، وأسفرت الزيجتين عن أربعة أطفال هم مريم ويعقوب ومنى وابنتها الصغرى إيلان، ورفضت جواهر الإفصاح عن أي معلومات متعلقة بأزواجها، واقتصرت تصريحاتها بأنها ارتبطت في سن صغيرة بعد علاقة حبّ، لافتة أنها لا ترفض الارتباط مرةً أخرى ولكنها كرست حياتها في فترة ما بعد انفصالها لأعمالها الفنية ولعائلتها الصغيرة.
جواهر الكويتية اعتزلت مرتين في حياتها، الأولى كانت بعد عام 1997 ميلادياً، ولم تخض في الأسباب والتفاصيل عن سبب توقفها عن التمثيل بعد تأديتها لثلاثة أعمال في العام نفسه، لتعود بقوة في عام 2003، لكن لم يمضِ سنتان إلا واعتزلت مرة أخرى في سنة 2005، بسبب تعرضها لضغوطات لم تكشف عنها، وقالت حينها إنها تسعى لأن تُفرّغ من وقتها لعائلتها.
الفنانة جواهر الكويتية
في فبراير عام 2020، أعلنت جواهر الكويتية عن إصابتها بمرض سرطان المعدة، وابتعدت عن التمثيل لفترة لتلقي العلاج، ولاقت محبة وتعاطفاً كبيراً من قبل الجمهور والمتابعين وزملائها في العمل الذين دعوا لها في الشفاء العاجل، ونشرت مؤخراً مقطع فيديو
عبر سناب شات تقول فيه بأنها خضعت لخمس عمليات جراحية لإيقاف النزيف في معدتها؛ حيث إن سرطان المعدة انتقل إلى الكبد.
ومن أبرز أعمال جواهر الكويتية في الدراما التليفزيونية "الليالي الحارقة" عام 1997، "عندما يحترق الثلج" عام 1998، "بيت تسونا سمرة" عام
1998، "اثنان في سلسلة الطريق" 1999، "البشر والبشر" عام 2002، "مشاعر غريبة" عام 2005، "ليلة العيد" 2010، "الشحرورة" عام 2011، "خط الحب المستحيل" عام 2012، "امرأة تبحث عن الاستغفار" عام
2013، "جار القمر" 2013 وغيرها من الأعمال.
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