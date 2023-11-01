الفنان الأردنى سيف شروف: ترجمة أوبريت راجعين لـ 7 لغات ليصل للعالم أجمع

MENAFN - Youm7) طرح أوبريت راجعي لدعم القضية الفلسطينية، بمشاركة 25 فنانا من الوطن العربى ، وحقق نجاحا كبيرا فور طرحه على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقي المختلفة، وظل الجميع ينشره على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير.

وقال الفنان الأردنى سيف شروف، فى تصريح خاص لـ اليوم السابع:" الموزع الموسيقى و المنتج ناصر بشير كلمنا على فكرة اوبريت راجعين وتحمست جدا للفكرة وبدأت مع سيف بطاينة نكتب أجزاء من الكلمات والتلحين وبعد كده ناصر كلم عفروتو ومروان موسى اتحمسوا جدا وتانى يوم كانوا عندنا في الأردن والفكرة كبرت أكتر وهما كلموا كل المطربين اللى يعرفوهم لحد ما وصلنا لـ 25 فنانا من الوطن العربى، وقفنا جنب بعض من أجل أن نوصل صوتنا و رسالتنا والهدف من وحدتنا جمع تبرعات لصندوق أغاثه الأطفال في فلسطين".



وأضاف سيف شروف:" الحرب فكرية ولازم نوصل صوتنا بأى شكل من الأشكال بكل الطرق وبأى شيء نملكه وبأى سلاح في أيدنا وهو صوتنا

ونوصل رسالتنا بكل الطرق و الجيل الجديد اللى طالع نوصل له الرسالة ونحن لا نتضامن مع القضية نحن أصحابها وسوف يتم ترجمة الأوبريت بـ 7 لغات ليوصل لكل العالم ".

ويعد الأوبريت أول تجربة غنائية شبابية تجمع خيرة نجوم عالم الراب في العالم العربي

من دول مختلفة، هي: مصر والأردن وتونس والمغرب وليبيا والسعودية واليمن والكويت والسودان وفلسطين، وظهر للنور بشكل فيديو كليب مصور.

وشارك جميع الفنانين في العمل بشكل تطوعي بدون مقابل، في حين تعود جميع عائدات الأغنية لصالح المساعدات لأطفال غزة، وتعد الأغنية أول أوبريت شبابي يجمع 25

فنانا عربيت على غرار أوبريت الحلم العربي.

وتم تصوير الفيديو كليب معظمه في الأردن وتم تصوير باقي المشاركين عن بعد كل في بلده، وذلك تحت إدارة المخرج الفلسطيني عمر رمال والمخرج الليبي أحمد كويفية والمنتج ناصر البشير، و الموزع الموسيقى عمر شومالي وخرج الأوبريت للنور بمساهمة كل من عمر حميدات وحياة أبو سمرة وفرح حوراني وريم كنج وهبة أبوحيدر.











