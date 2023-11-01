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استئناف تصوير مسلسل ألف ليلة وليلة بعد استكمال بناء الديكور

11/1/2023 2:32:18 PM
(MENAFN- Youm7) استأنفت أسرة مسلسل "ألف ليلة وليلة " للنجم ياسر جلال، تصوير مشاهد العمل في أحد الاستديوهات الخاصة في مدينة القاهرة، وذلك بعد استكمال بناء الديكورات الخاصة بالعمل الذي كان قد بدأ تصويره في مدينة الإنتاج الإعلامي خلال الفترة الماضية، وجمعت المشاهد التي تم تصويرها النجوم ياسر جلال ونور اللبنانية وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "ألف ليلة وليلة"من إنتاج شركتى ميديا هب وأروما برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر اعلان عن اسمائهم خلال الأيام المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.

وقدم ياسر جلال فى رمضان الماضى، مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، وشارك فى بطولته مى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان
مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

ودارت أحداث المسلسل حول عمرو (ياسر جلال) المتزوج من عاليا (داليا مصطفى) ويعيشا حياة مستقرة مع ابنائهما، ويتورط عمرو في علاقة مع بثينة (مى عمر) - الزوجة السابقة لشريكه وصديق عمره أمجد (مراد مكرم) ويضطر للزواج منها سرا، وإخفاء الأمر عن زوجته الأولى عاليا، ومع تتطور الأمور حيث يجد عمرو نفسه في حيرة بين أمجد وبثينة وعاليا، وعليه اتخاذ قرارا صعبا لمواجهة ما يحدث.







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