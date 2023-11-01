Wednesday, 01 November 2023 10:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لمياء فهمى عبد الحميد تقدم العزاء فى المذيعة سارة حسن بمسجد المشير

11/1/2023 2:32:18 PM
(MENAFN- Youm7) يتلقى اللواء حسن محمد والد المذيعه سارة حسن العزاء في ابنته بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة وسط صديقاتها وأقاربها وكانت الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد أولى الحاضرات.
ورحلت المذيعة سارة حسن أمس الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت مصابة بمرض السرطان، واقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة المغرب أمس
بمسجد السلام بمدينة نصر.
جدير بالذكر أن سارة حسن، إعلامية مصرية شهيرة كانت تعمل بقناة المحور وعانت من مرض السرطان منذ 2021، حيث خضعت لعملية اسئصال لورم خبيث، لكن ذلك السرطان سرعان ما عاد بقوة وأثر على صحتها.
آخر ظهور لـ سارة حسن في عام 2022، وحينها تحدثت عن عودتها
لتلقي الكيماوي من جديد، بجرعات كثيفة، وكتبت عبر حسابها الشخصي: "تعبت يا الله راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث".
سارة تحسن كانت تعاني من سرطان المخ، ورم الدماغ هو نمو للخلايا في الدماغ أو بالقرب منه، يمكن أن تحدث أورام الدماغ في أنسجة الدماغ، ويمكن أن تحدث بالقرب من أنسجة الدماغ، وتشمل هذه الأماكن القريبة الأعصاب والغدة النخامية والغدة الصنوبرية والأغشية التي تغطي سطح الدماغ.

لمياء فهمى عبد الحميد فى عزاء المذيعة سارة حسن بمسجد المشير بالقاهرة الجديدة


عزاء المذيعة سارة حسن بمسجد المشير بالقاهرة الجديدة



عزاء سارة حسن بمسجد المشير

لمياء فهمي عبد الحميد في عزاء المذيعة سارة حسن بمسجد المشير بالقاهرة الجديدة



عزاء سارة حسن

عزاء المذيعة سارة حسن بمسجد المشير بالقاهرة الجديدة








MENAFN01112023000132011024ID1107353774

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث