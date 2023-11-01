محمود نفذ مجسم لمسجد قبة الصخرة وساعة خريطة فلسطين بعلب الكارتون

MENAFN - Youm7) منذ أن بدأت المقاومة الفلسطينية والحرب على غزة، واستشهاد الكثير من المدنيين من الأطفال الصغار والنساء، الأمر الذي جعل الكثير منا يحاول جاهداً التعبير عن تضامنه مع فلسطين باعتباها قضية الأمة العربية، كما قال محمود نظير الذي يمتهن الأعمال الحرة والذي وجه هوايته في تشكيل ورق الكارتون وتحويله لمجسمات يمكن استخدامها كقطع ديكور في المنزل، ولكنها هذه المرة تحمل رسالة دعم قوية لأخواننا في فلسطين.

تصميمات من الكارتون بعلب الكارتون.. محمد نفذ مجسم لمسجد قبة الصخرة

قال محمود في حديثه لـ "اليوم السابع"، أن بداية هوايته جاءت كاستغلال لوقت فراغه من أن كان عمره

12 عام، حيث اكتشف موهوبته في تشكيل وتحويل علب الكارتون إلى مجسمات لها معنى أو ما يعرف باسم "الماكيت"، ومع بداية الأحداث استطاع أن يوجه هوايته لتنفيذ عدة مجسمات تضامناً مع القضية الفلسطينية.

مسجد قبة الصخرة

وأردف أنه صمم في الأول ساعة حائط على شكل خريطة دولة فلسطين العربية، وكل ما احتاجه لهذا التصميم هو قطع من الكارتون ولاصق، ثم بدأ في تصميم مسجد قبة الصخرة، واستطاع أن يظهره بشكل مثالي يجعل من يشاهده لا يتوقع أن هذا التصميم بتفاصيله من الكارتون فقط.

علم فلسطين

وثم بدأ في تصميم "ماكيت" آخر لأحد البيوت الفلسطينية التي اخترقها أحد صواريخ الصهاينة، كتجسيد عما يحدث من إبادة للمدنيين الفلسطينيين خاصة الأطفال الصغار والرضع والنساء، وتابع أن هذه الهواية يعتبرها من أحب الأشياء لقلبه، ويتمنى أن يحافظ عليها ليصمم العديد من المجسمات الأخرى التي تعبرعن قضايانا، وترسخ فينا روح الإنتماء ودعم اشقائنا.

مجسم من الكارتون



