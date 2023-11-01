سيدة تقضى حياتها على متن سفينة بحرية.. زارت 108 دول.. صور

MENAFN - Youm7) تعيش كريستين كيستيلو، حلم يتمناه الكثير كونها تسافر دائما على متن رحلة بحرية وسفينة سياحية، فقد كانت السيدة البالغة من العمر 42 عامًا، مديرة رحلات بحرية سابقة، وأصبحت مقيمة على متن السفن منذ عام 2012، فقط لكونها زوجة كبير مهندسين فى شركة Holland America Line للرحلات البحرية والذى يدير القسم الهندسى.

وقالت: "فى عام 2020، توقفت عن العمل فى خطوط الرحلات البحرية وبدأت العمل لحسابى الخاص، كمدونة سفر، لذلك فى عام 2021، بدأت الإبحار كزوجة على متن السفينة مع زوجى ونحن على متن السفينة ثلاثة أشهر ثم نخرج من السفينة لمدة ثلاثة شهور متواصلة"، وأحدث سفينة سياحية عاشت عليها خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت على متن سفينة

Koningsdam

التابعة لشركة

Holland America، وفقا لموقع نيوز ويك.

وقالت كرستين فى مقطع فيديو انتشر بصورة كبيرة :"أنا أبحر مجانًا"، كما قالت لمجلة "نيوزويك": "أنا لا أرتب سريرى أو أنظف أو أضطر إلى غسل ملابسي أو أدفع ثمن الطعام أو المرافق المنزلية المعتادة"، وفى حين أن الطعام على متن السفينة مجاناً، إلا أنها تدفع 50% من التكلفة على أى مشروبات غازية أو مشروبات أخرى، كما تحصل على أسعار مخفضة للوصول إلى الإنترنت، وكذلك فى المتاجر ومناطق السبا بالسفينة".

السفينة السياحية

وقالت كيستيلو لمجلة" نيوزويك"، :"إنها بصفتها زوجة على متن السفينة، يمكنها الوصول إلى مرافق الطاقم، بما فى ذلك بار الطاقم وصالة الألعاب الرياضية والمناطق الرئيسية للطاقم، ويُسمح لها أيضًا باستخدام جميع وسائل الراحة للضيوف، مثل حمام السباحة، ومع ذلك، فهى تتأكد من التخلى عن مكانها كلما كان هناك ضيف ينتظر الوصول، وقالت فى مقطعها الأخير: "هذا هو الشيء الصحيح الذى ينبغى عمله".

وأضافت" كيستيلو" إنها تستطيع أن تفعل "معظم كل شيء" يمكن للضيوف وطاقم العمل القيام به، باستثناء بعض الأشياء، مثل المقامرة، وفى أحدث مقطع فيديو، قالت مديرة الرحلات البحرية السابقة إنها "لا تستطيع اللعب بكل طاقتها للفوز فى ماكينات القمار فى مناطق الكازينو، لأن الأمر سيبدو غريبًا إذا فازت زوجة كبير المهندسين، بالجائزة الكبرى"، وفقا لحديثها.

كرستين كيستيلو وزوجها وسفينة سياحية

وقالت كرستين، أنها لا يمكنها أيضًا النزول من السفينة فى نفس الوقت مع الضيوف الآخرين، وأوضحت أنه عندما ترسو سفينة سياحية، يمكن لأفراد الطاقم عادةً النزول من السفينة بعد حوالى ساعة من قيام الضيوف بذلك، لذا "أنا ملتزمة بذلك".

وقضت كرستين، أخر ثلاثة أشهر على متن سفينة سياحية فى ألاسكا، وقالت "أنا أحب ألاسكا ولكن فى نهاية الأشهر الثلاثة كنت مستعدة لتغيير المشهد"، وتابعت: "أحب أن أكون متنقلة، وأحب أن أكون فى مكان جديد كل يوم، وأحب أن أكون متنقلة، عمرى 42 عامًا فقط وما زال لدى بعض الأماكن التى أود رؤيتها، على الرغم من أننى زرت 108 دول قبل أن أبلغ 42 عامًا".

وقالت: "فى هذه المرحلة من حياتي، أريد أن أكون على الأرض وفى البحر، لكن فى المستقبل، أرى فى الستينيات من عمرى أن أكون على الأرض فقط".