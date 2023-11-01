ندى تحتفظ بزجاجة عطر جدتها الفلسطينية الراحلة: عمرها أطول من الاحتلال

MENAFN - Youm7) لا شيء يساوى حب الجدة، أو كما يقال في المثل الشعبي الشهير "أعز الولد ولد الولد"، فهي المأمن والملاذ من متاعب الحياة، والحضن الآمن الذي نترك على اعتابه الحزن والألم، ونجد في عبارات الجدات الحكمة والنصيحة الصافية التي تأتي من القلب وتلمس وجداننا، هكذا ظهرت اللقطات التي أخذتها ندى سليمان الفتاة العشرينية لجدتيها، اللتى أخذت لإحداهما بعض الصور المبهجة احتفالاً بعيد ميلادها، والأخرى الراحلة لم تجد أفضل من تصوير مقتنياتها والحليالخاصة بها، التي أشارت في حديثها لـ "اليوم السابع" أنهافلسطيني ة ومن ضمن مقتنياتها زجاجة عطر عمرها أكبر من الاحتلال.

جدات لقطات للجدات تحكي تفاصيل عمرها أكبر من الاحتلال

قالت ندى وهي خريجة كلية الآداب قسم الآثار بجامعة عين شمس أنها تهوى التصوير الفوتوجرافي، وتجد شغفها فيه، فلا تجد فرصة للتصوير إلا وتستغلها بشكل مثالي، آخرها جلسة تصوير لجدتها من الأم في عيد ميلادها داخل بيتها ، بعدما احضرت لها باقة من الزهور وأخذت لها بعض اللقطات العفوية التي تظهر فيها المحبة والأمان معها، وحديثها الدائم لها عن فضل الوطن وحب الحياة والتشبث بالحق.

الجدة





باقة ورد





وتابعت ندى أن هذه المرة ليست الأولى في التصوير لجدتها، بل إن جدتها من والدها والراحلة كان لها نصيب أيضاً من جلسات التصوير، حتى المقتنيات الخاصة بها، والتي اعطتها لحفيدتها قبل رحيلها، منها بروش يشبه الذى كانت ترتديه كوكب الشرق ام كلثوم، وزجاجة عطر عمرها يقرب الـ 60 عام، لدرجة أن العطر تكتل في قاعها ولازالت تحتفظ بجمالها.

اكسسوارات





مقتنيات





وأردفت أن حكايات جدتها من الأب عمرها أكبر من عمر الاحتلال ، فهى فلسطينية، أما جدتها من الأم مصرية الأصل، كما قالت إن روح الجدات تزيد من الاطمئنان، وأنها تعلمت منهن قيمة الأشياء الصغيرة وقيمة الوطن الكبير، وتتمنى أن تكون هي مثلهن تجد تفاصيل راقية تحكي عنها لأحفادها فيما بعد.

جلسة تصوير





وردة



