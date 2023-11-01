بطابع بريد يعود لـ 1927.. ندى صممت حقائب توتي باج داعمة للقضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية كانت وما زالت أحد هموم الأمة العربية، فنحن نحلم جميعاً بانتهائها بعودة الحق لأصحابه، ووقف سيل الدماء وإهدار الأرواح البريئة من المدنيين والنساء والأطفال والرضع أيضاً، مثلما أوضحت ندى مدحت التي أبدعت في تصميم حقائب "التوتي باج" الشهيرة والتي تعتبر موضة 2024، ولكن هذه المرة كانت عبارة عن حقائب بتصميمات بعبارات ورسومات داعمة للقضية الفلسطينية .

الحرية لفلسطين بطابع بريد قبل 1927.. ندى صممت حقائب "توتي باج" داعمة للقضية الفلسطينية

قالت ندى صاحبة الـ 25 عام إنها تعمل في مجال تصميم الحقائب اليد، خاصة الحقائب المصنوعة من الأقمشة والتي تسمى بـ "توتي باج" والمطبوعة بتصميمات مختلفة أو برسومات، أو حتى عبارات، الأمر الذي جعلها تستبدل التصميمات العادية بعبارات وصور تعبر عن التضامن مع القضية الفلسطينية ، وأضافت: "هدفى من التصميمات هو تقديم دعم حقيقي لأهالى غزة، فأنا هتبرع

بنسبة من أرباح مجموعة فلسطين لصالح ضحايا الاحتلال الإسرائيلى والعنف".

تصميم حقائب

وأردفت قائلة:" أن القضية ليست" تريند" ولا يجوز استخدامها لتحقيق ارباح تجارية، ولكن من خلال مجموعتى المصممة بتصميمات عن فلسطين، أحاول أوصل فكرة دعم أهالى غزة

سواء عن طريق تقديم تبرع مالي أو المساعدة فى نشر حقيقة أن فلسطين أرض عربية نهبت

وسرقت من وقت النكبة الأولى".

علم فلسطين

إبادة أصحاب الأرض و انتهاك حقوقهم، و السكوت عن الحق جريمة، كما أوضحت ندى خلال حديثها، وأكدت على أنها ارادت دعم أهالى غزة

بأدواتها الخاصة بها، وذلك من خلال تصميم حقيبة تعبر عن دعم القضية الفلسطينية طول الوقت، وتابعت: "قررت اوجّه غضبي و دعمي بالطريقة دي، من خلال تصميم بسيط و لكن معناه أكبر من مجرد حقيبة، وجميل اننا نفضل نردد الشعارات دي لحد ما تصبح حقيقة بإذن الله".





طابع بريد





أما عن تصميم طابع البريد فتم اختياره عمداً، فقالت إن تاريخه يعود لسنة 1927، ومكتوب عليه فلسطين باللغة العربية و أرض فلسطين بالعبرية والإنجليزية أيضاً، حيث أن هذا الأمر يكذب مزاعم إسرائيل بأن دولتهم أقدم من فلسطين، تلك الأكذوبة التى يروجون لها بينما الحقيقة هى أن فلسطين دولة عربية وأقدم تاريخياً من إسرائيل التى نهبتها وسرقتها من أصحابها.





