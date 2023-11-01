يولد الأمل من رحم المعاناة.. ولادة طفل فلسطيني وسط القصف يثير تعاطف السوشيال

(MENAFN
- Youm7)
في ظل بطش الاحتلال الإسرائيلى بأطفال فلسطين وقتلهم، انتشر الأيام السابقة مقطع فيديو يقال إن من تداوله أحد أطباء غزة، والذى يظهر ولادة طفل فلسطين وسط القصف، ونال المقطع
إعجاب وتعليقات متعاطفة من العديد من رواد
مواقع التواصل الاجتماعي.
"اقتلوا طفل يولد مليون
طفل"، كانت هذه العبارات الأبرز بعد مشاهدة فيديو ولادة طفل فلسطيني وسط قصف قوات الاحتلال الإسرائيلى، حيث أنجبت سيدة
طفلا فلسطينيا، والذى ولد بين القنابل.
والد الطفل محمد سالم الصحفي الفلسطيني كان يغطي أخبار القصف الإسرائيلى على غزة، وجاءه الخبر، وعبر عن فرحته وشعوره بحالة غريبة بعد أن علم خبر ولادة ابنه الذى أطلق عليه اسم عبد الله، ويعتبر ابنه الخامس حيث قال: "وقتها شعرت بزوال كل الألم والوجع الذي أصابني منذ الحرب، وأنا اغطي الجنازات وعدد كبير من الشهداء والقتل
والهدم والدمار" .
وقال الدكتورعبد الكريم الهنداوي
في نفس مقطع الفيديو للطفل الرضيع :" بالرغم من الحروب والقصف والإبادة التي تعيش فيها فلسطين وإرتفاع عدد الشهداء، وجدنا أن هناك ارتفاعا في عدد المواليد في المستشفيات الحكومية والخاصة،
ومازالت عمليات قصف إسرائيل لأطفال وشعب فلسطين مستمرة ولن تتوقف بل تتزايد في الإبادة لشعب فلسطين وقتلهم بدون وجه حق" .
صورة من مقطع الفيديو لولادة طفل فلسطيني
MENAFN01112023000132011024ID1107353769
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.