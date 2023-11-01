يولد الأمل من رحم المعاناة.. ولادة طفل فلسطيني وسط القصف يثير تعاطف السوشيال

في ظل بطش الاحتلال الإسرائيلى بأطفال فلسطين وقتلهم، انتشر الأيام السابقة مقطع فيديو يقال إن من تداوله أحد أطباء غزة، والذى يظهر ولادة طفل فلسطين وسط القصف، ونال المقطع

إعجاب وتعليقات متعاطفة من العديد من رواد

مواقع التواصل الاجتماعي.

"اقتلوا طفل يولد مليون

طفل"، كانت هذه العبارات الأبرز بعد مشاهدة فيديو ولادة طفل فلسطيني وسط قصف قوات الاحتلال الإسرائيلى، حيث أنجبت سيدة

طفلا فلسطينيا، والذى ولد بين القنابل.



والد الطفل محمد سالم الصحفي الفلسطيني كان يغطي أخبار القصف الإسرائيلى على غزة، وجاءه الخبر، وعبر عن فرحته وشعوره بحالة غريبة بعد أن علم خبر ولادة ابنه الذى أطلق عليه اسم عبد الله، ويعتبر ابنه الخامس حيث قال: "وقتها شعرت بزوال كل الألم والوجع الذي أصابني منذ الحرب، وأنا اغطي الجنازات وعدد كبير من الشهداء والقتل

والهدم والدمار" .

وقال الدكتورعبد الكريم الهنداوي

في نفس مقطع الفيديو للطفل الرضيع :" بالرغم من الحروب والقصف والإبادة التي تعيش فيها فلسطين وإرتفاع عدد الشهداء، وجدنا أن هناك ارتفاعا في عدد المواليد في المستشفيات الحكومية والخاصة،

ومازالت عمليات قصف إسرائيل لأطفال وشعب فلسطين مستمرة ولن تتوقف بل تتزايد في الإبادة لشعب فلسطين وقتلهم بدون وجه حق" .

صورة من مقطع الفيديو لولادة طفل فلسطيني



