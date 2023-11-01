Wednesday, 01 November 2023 10:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


5 شركات بالبورصة ترفع رأس مالها بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر

11/1/2023 2:32:11 PM
(MENAFN- Youm7) رفعت 5 شركات بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر، وهم: المهندس للتأمين، والتعمير والاستشارات الهندسية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، ومصر للأسمنت-قنا، والبنك المصري لتنمية الصادرات من 94 مليون سهم إلى 120 مليون سهم بقيمة 65 مليون جنيه للأولى، ومن 21.4 مليون سهم إلى 23.5 مليون سهم بقيمة 29.9 مليون جنيه للثانية، ومن 360 مليون سهم إلى 460 مليون سهم بقيمة مليار جنيه للثالثة، ومن 72 مليون سهم إلى 96 مليون سهم بقيمة 240 مليون جنيه للرابعة، ومن 560.1 مليون سهم إلى 660.1 مليون سهم بقيمة مليار جنيه للخامسة.



وزادت 42 شركة مدرجة بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 24.7 مليار جنيه خلال أول 10 شهور من عام 2023، موزعة بين 6.5 مليار جنيه خلال شهر يناير، و1.015 مليار جنيه خلال شهر فبراير، و327 مليون جنيه في مارس، و110 مليون جنيه في مايو، و1.4 مليار جنيه في يونيو، و11.5 مليار جنيه خلال يوليو، و1.147 مليار جنيه خلال أغسطس، و341 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، و1.3 مليار جنيه حتى يوم 22 من شهر أكتوبر.



وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 30.2 مليار جنيه خلال عام 2022، و20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.



البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.



ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.












MENAFN01112023000132011024ID1107353766

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث