الفيدرالى الأمريكى يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 5.25 و 5.50%

MENAFN - Youm7) قررمجلسالاحتياطي الفيدرالي الأمريكيتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي عقد على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء لحسم أسعار الفائدة، تثبيت أسعار الفائدة عند 5.25 و 5.50 % وهو المستوى الأعلى منذ أكثر من عقدين.





وشهد شهر أكتوبر عددا من الأحداث الهامة المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي بداية مع محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي أكد خلاله أن عدم اليقين المتزايد حول مسار الاقتصاد الأمريكي دفع صناع السياسات إلى موقف حذر خلال اجتماع شهر سبتمبر ليقوموا بتثبيت الفائدة.





كما صدرت تصريحات من خمسة من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي ليشيروا إلى إنه ليس من الضروري رفع سعر الفائدة مرة أخرى خاصة أن ارتفاع عوائد السندات يمكنها لعب دور الفائدة المرتفعة، وقد وافق رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول على هذا الأمر من حيث المبدأ.





مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعد مؤشر التضخم الرئيسي عن شهر سبتمبر أظهر ارتفاع بنسبة 0.4% بأعلى من التوقعات بنسبة 0.3% وكانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 0.6%. واستقر التضخم على المستوى السنوي عند المستوى 3.7% دون تغير عن القراءة السابقة ولكنه أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع إلى المستوى 3.6%.

هذا وقد سجل الاقتصاد الأمريكي نمو خلال الربع الثالث بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين بنسبة 4.9% مقارنة مع التوقعات 4.5% والقراءة السابقة 2.1%، وشهد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن الاقتصاد الأمريكي وهو مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي، أظهر ارتفاع التضخم السنوي خلال شهر سبتمبر بنسبة 3.4% دون تغير عن القراءة السابقة، بينما ارتفع المؤشر الجوهري السنوي الذي يستثني عوامل التذبذب بنسبة 3.7% بأقل من القراءة السابقة 3.8%.











العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات شهد تغيرات كبيرة أيضاً خلال الشهر الماضي، فقد ارتفع بنسبة 7.8% خلال أكتوبر ليسجل ارتفاع للشهر السادس على التوالي ليسجل أعلى مستوى منذ 16 عام عند 5.021%.

على الرغم من المستويات القياسية لعوائد السندات الأمريكية إلا أن التوقعات بدأت في التزايد أن ذروة ارتفاع عوائد السندات قد اقترب، خاصة أن ارتفاع معدلات الفائدة سيعمل على زيادة معاناة الشركات الأمريكية ونمو ديون بطاقات الائتمان لدى المستهلكين الأمر الذي سيعمل على حدوث اختناقات كثير في الاقتصاد بسبب الفائدة.











شهدت سوق السندات الأمريكية أيضاً عمليات بيع كبيرة في السندات طويلة الأجل، مما أدى إلى ارتفاع العائدات بسبب العلاقة العكسية بين سعر السندات المتداول وبين العائد عليها. وقد شبهت الأسواق هذا بما حدث في عام 1978 عندما انهارت أسعار السندات قبل انهيار سوق الأسهم.

بالطبع في حالة حدوث هذا سنشهد طفرة في أسعار الذهب كونه الملاذ الآمن الأساسي في الأسواق المالية وقت حدوث الأزمات، ولكن على المدى القصير تبقى كل التوقعات سلبية بالنسبة للذهب.







