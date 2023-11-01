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شعبة الجلود تفاوض مصانع إيطالية لتصنيع كيماويات الدباغة فى مصر

11/1/2023 2:32:10 PM
(MENAFN- Youm7) تفاوض شعبة الجلود في الغرفة التجارية بالقاهرة بعض المصانع الإيطالية المتخصصة في صناعة كيماويات الدباغة التي تعتمد عليها الصناعات الجلدية وصناعة الدباغة في مصر، من أجل إقامة استثمارات صناعية في السوق المصري في إطار رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد.

صرح بذلك محمد مهران رئيس شعبة الجلو ، مؤكًدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد مع الشركات الإيطالية خاصة في ظل اعتماد الصناعة المصرية على الجزء الأكبر من احتياجات الصناعة المصرية من كيماويات الدباغة على الاستيراد، الأمر الذي يجعل من جذب استثمارية في هذا القطاع أحد أهم آليات الحد من الاستيراد ومن ثم توفير الدولار.

وحول عدد الشركات المستهدفة، قال "مهران" لـ"اليوم السابع"، إن عدد من الشركات أبدى رغبته في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، ومعرفة الحوافز المقدمة للاستثمار في مصر بقطاع صناعات كيماويات الدباغة، لافتا إلى أنه يجرى تجهيز قائمة الحوافز في مصر وإرسالها للشركات الإيطالية المستهدفة.

وأكد محمد مهران، أنه يمكن أن نُسوق الـ 100 وحدة صناعية في مدينة الروبيكي أمام الشركات الإيطالية والتي تم الانتهاء منها مؤخرًا، مؤكدا أن الوحدات الصناعية مجهزة وتسهل على المستثمرين وتساهم في الإنتاج بشكل سريع في حالة طرحها خلال وقت سريع.

وشدد رئيس شعبة الجلود على أن الأزمة الحالية اثبتت أهمية التصدير لأنه مصدر رئيسي للعملة الصعبة، والشركات المصدرة حاليًا لا تعانى من الأوضاع الراهنة، لذلك نحاول الآن فتح أسواق جديدة للتصدير لبعض أسواق الخليج للمنتجات الجلدية الأكثر طباً هناك مثل الشباشب الجلد.







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