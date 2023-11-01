هيئة الكتاب تشارك فى معرض الشارقة الدولى 2023 بـ 700 عنوان

(MENAFN
- Youm7) تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب،
فى الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولى للكتاب، بأكثر من 700 عنوان من إصداراتها بكافة السلاسل المختلفة.
وتقدم الهيئة في المعرض إصدارات مشروعها "استعادة طه حسين"، وأيضًا العديد من الإصدارات المختلفة ومنها: فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء، وأوديب وثيسيوس من أبطال الأساطير اليونانية، وصحف مختارة من الشعر التمثيلي عند اليونان، وقادة الفكر، وعاصمة الخلود، وموسوعة القتلة، والفلسفة في مصر، وطه حسين بين أشياعه، ومنوعات فكرية، وهوامش العميد، ومدرسة تحسين الخطوط.
وكذلك تشارك هيئة الكتاب بمرسي جميل عزيز متخيل شعبي ورومانسية خضراء، وشبه الجزيرة العربية في العصر الإسلامي، والمغاربة والأندلسيون في بلاد الشام في العصر المملوكي، والجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل، ونخب الذخائر في أحوال الجواهر، والأدب الشعبي الأفريقي، وشعر الكنائس والأديرة المصرية، وأمثال شعبية مواقف وحكايات، ومقالات قصر الدوبارة، والقتل باسم الوطن، وطيور مهاجرة، وآثار الوحات البحرية، وإعادة قراءة التاريخ، والمجلة التاريخية المصرية، وغيرها الكثير من العناوين في كافة فروع المعرفة.
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