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هيئة الكتاب تشارك فى معرض الشارقة الدولى 2023 بـ 700 عنوان

11/1/2023 2:32:07 PM
(MENAFN- Youm7) تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب،
فى الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولى للكتاب، بأكثر من 700 عنوان من إصداراتها بكافة السلاسل المختلفة.

وتقدم الهيئة في المعرض إصدارات مشروعها "استعادة طه حسين"، وأيضًا العديد من الإصدارات المختلفة ومنها: فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء، وأوديب وثيسيوس من أبطال الأساطير اليونانية، وصحف مختارة من الشعر التمثيلي عند اليونان، وقادة الفكر، وعاصمة الخلود، وموسوعة القتلة، والفلسفة في مصر، وطه حسين بين أشياعه، ومنوعات فكرية، وهوامش العميد، ومدرسة تحسين الخطوط.

وكذلك تشارك هيئة الكتاب بمرسي جميل عزيز متخيل شعبي ورومانسية خضراء، وشبه الجزيرة العربية في العصر الإسلامي، والمغاربة والأندلسيون في بلاد الشام في العصر المملوكي، والجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل، ونخب الذخائر في أحوال الجواهر، والأدب الشعبي الأفريقي، وشعر الكنائس والأديرة المصرية، وأمثال شعبية مواقف وحكايات، ومقالات قصر الدوبارة، والقتل باسم الوطن، وطيور مهاجرة، وآثار الوحات البحرية، وإعادة قراءة التاريخ، والمجلة التاريخية المصرية، وغيرها الكثير من العناوين في كافة فروع المعرفة.







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