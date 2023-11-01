احذر من الصورة السيلفى.. أعمال فنية خربت ودمرت بسببها

MENAFN - Youm7) يفتقر العديد من المواطنين إلى التوعية بأهمية الأعمال الفنية التى تعرض بالمتاحف الفنية أو مختلف الميادين العامة، لذلك يرتكب بعض من الزوار دون قصد أخطاء قد تتسب فى تلف العديد من القطع والتماثيل واللوحات الفنية ذات القيمة العالية من أبرزها التقاط صورة سيلفى ، سوف نستعرض أبرزها



تلف تمثال بايطاليا

أتلف زائر لمتحف أنطونيو كانوفا، فى بوساجنو بإيطاليا نموذجا من الجبس يعود للقرن التاسع عشر أثناء محاولته التقاط صورة "سيلفى" مع العمل الفنى، وحدثت عملية التلف، عندما جلس سائح نمساوى على التمثال وتسبب فى قطع اثنين من أصابع قدميه .

النموذج الذى تعرض للتلف، يصور أخت نابليون بونابرت كإلهة الحب الرومانية، إن الزائر ابتعد بسرعة عن العمل المتضرر ولم ينبه الموظفين إلى الحادث فى 31 يوليو، ورصد أحد الحراس أصابع القدم المكسورة ولقطات المراقبة وأكدت بعد ذلك ما حدث.

ويقوم المتحف بوضع خطط لاستعادة النحت التالف، وتم التعرف على الزائر نتيجة لشرط تسجيل الاسم المتعلق بالوباء عند دخول المتاحف الإيطالية، ولم يتم العثور عليله بعد مغادرته للمؤسسة.

وقال مويرا ماسكوتو، مدير متحف أنطونيو كانوفا، لوكالة الأنباء النمساوية إن المتحف يملك "الأجزاء المكسورة من الجبس، هذا يساعد على الترميم ".

العمل الفنى





سقوط تمثال ملوك برتغال

قالت الشرطة البرتغالية إن محاولة شاب لالتقاط صورة ذاتية سيلفي مع تمثال أحد ملوك البرتغال في القرن السادس عشر انتهت بشكل سيىء، عندما سقط التمثال الذي يبلغ عمره 126 عاما على الأرض وتحطم.

وأسقط الشاب، الذي لم تفصح الشرطة عن هويته، تمثال دوم سيباستياو بطريق الخطأ بعد صعوده إلى قاعدته خارج محطة روزيو للقطارات في وسط لشبونة.

وحاول الشاب الفرار من المكان، لكن الشرطة ألقت القبض عليه، وكان التمثال، وهو بحجم طفل للملك وهو ممسك سيفه، موجودًا في محراب بين قوسين على شكل حدوتي حصان عند مدخل المحطة التي تعد من الآثار المحمية، وتم الانتهاء من التمثال في 1890.

تمثال لاحد ملوك البرتغال



الحاق ضرر بصورة سلفادور دالى



بحثت الشرطة في مدينة يكاترينبورغ الروسية عن فتاتين فرتا خوفا بعد أن التقطتا صور سيلفي في مركز الفنون بالمدينة.

وأن فتاتين انغمستا في التقاط صور سيلفي في معرض بمركز الفنون "غلافني بروسبيكت"، وأثناء ذلك أسقطتا لوحتين من الأعمال الفنية المعروضة، وألحقتا ضررا بلوحة للفنان، سلفادور دالي، من سلسلة "كابريتشوس" التي رسمها عام 1977

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صورة سليفى