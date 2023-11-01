احذر من الصورة السيلفى.. أعمال فنية خربت ودمرت بسببها

(MENAFN
- Youm7) يفتقر العديد من المواطنين إلى التوعية بأهمية الأعمال الفنية التى تعرض بالمتاحف الفنية أو مختلف الميادين العامة، لذلك يرتكب بعض من الزوار دون قصد أخطاء قد تتسب فى تلف العديد من القطع والتماثيل واللوحات الفنية ذات القيمة العالية من أبرزها التقاط صورة سيلفى ، سوف نستعرض أبرزها
تلف تمثال بايطاليا
أتلف زائر لمتحف أنطونيو كانوفا، فى بوساجنو بإيطاليا نموذجا من الجبس يعود للقرن التاسع عشر أثناء محاولته التقاط صورة "سيلفى" مع العمل الفنى، وحدثت عملية التلف، عندما جلس سائح نمساوى على التمثال وتسبب فى قطع اثنين من أصابع قدميه .
النموذج الذى تعرض للتلف، يصور أخت نابليون بونابرت كإلهة الحب الرومانية، إن الزائر ابتعد بسرعة عن العمل المتضرر ولم ينبه الموظفين إلى الحادث فى 31 يوليو، ورصد أحد الحراس أصابع القدم المكسورة ولقطات المراقبة وأكدت بعد ذلك ما حدث.
ويقوم المتحف بوضع خطط لاستعادة النحت التالف، وتم التعرف على الزائر نتيجة لشرط تسجيل الاسم المتعلق بالوباء عند دخول المتاحف الإيطالية، ولم يتم العثور عليله بعد مغادرته للمؤسسة.
وقال مويرا ماسكوتو، مدير متحف أنطونيو كانوفا، لوكالة الأنباء النمساوية إن المتحف يملك "الأجزاء المكسورة من الجبس، هذا يساعد على الترميم ".
العمل الفنى
سقوط تمثال ملوك برتغال
قالت الشرطة البرتغالية إن محاولة شاب لالتقاط صورة ذاتية سيلفي مع تمثال أحد ملوك البرتغال في القرن السادس عشر انتهت بشكل سيىء، عندما سقط التمثال الذي يبلغ عمره 126 عاما على الأرض وتحطم.
وأسقط الشاب، الذي لم تفصح الشرطة عن هويته، تمثال دوم سيباستياو بطريق الخطأ بعد صعوده إلى قاعدته خارج محطة روزيو للقطارات في وسط لشبونة.
وحاول الشاب الفرار من المكان، لكن الشرطة ألقت القبض عليه، وكان التمثال، وهو بحجم طفل للملك وهو ممسك سيفه، موجودًا في محراب بين قوسين على شكل حدوتي حصان عند مدخل المحطة التي تعد من الآثار المحمية، وتم الانتهاء من التمثال في 1890.
تمثال لاحد ملوك البرتغال
الحاق ضرر بصورة سلفادور دالى
بحثت الشرطة في مدينة يكاترينبورغ الروسية عن فتاتين فرتا خوفا بعد أن التقطتا صور سيلفي في مركز الفنون بالمدينة.
وأن فتاتين انغمستا في التقاط صور سيلفي في معرض بمركز الفنون "غلافني بروسبيكت"، وأثناء ذلك أسقطتا لوحتين من الأعمال الفنية المعروضة، وألحقتا ضررا بلوحة للفنان، سلفادور دالي، من سلسلة "كابريتشوس" التي رسمها عام 1977
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صورة سليفى
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