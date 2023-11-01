تيودور مومزن.. كاتب وأثرى ورشح لنيل جائزة نوبل 18مرة

MENAFN - Youm7) تيودور مومزن.. كاتب وعالم آثار وصحفي وسياسي ومؤرخ ألماني، رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم، الأول من نوفمبر لعام 1903، بينما ولد فى 30 نوفمبر لعام 1817، ونال جائزة نوبل فى الأدب عام 1902.

يعد تيودور مومزن، من الأوائل الفائزين بجائزة نوبل فى الأدب، حيث تم منحها له فى دورتها الثانية، كما يعد المؤرخ الوحيد حتى الآن الذي حاز عليها، فمن الذى رشحه لنيل هذه الجائزة المرموقة، وما هى حيثيات فوزه به.

وفقا لقاعدة بيانات جائزة نوبل العالمية، فقد تم ترشيح تيودور مومزن من قبل 18 عضوا في الأكاديمية البروسية للعلوم، التى تأسست في برلين بتاريخ 11 يوليو عام 1700، وفى حيثيات منحه جائزة نوبل فى الأدب، قالت الأكاديمية السويدية: أنه أعظم معلم حي في فن الكتابة التاريخية، مع إشارة خاصة إلى عمله الضخم، تاريخ روما".

بعد دراسته أصبح تيودور مومزن أستاذا للتاريخ الروماني في برلين، كما كان ناشطا سياسيا خلال انتفاضات عام 1848، أيد الإصلاح الدستوري، ولاحقًا كان نشطًا في الحركة الليبرالية القومية، كما دافع عن القومية الشاملة وكان معارضًا صريحًا لمعاداة السامية، في الوقت نفسه، وشعر أن الدول السلافية في الشرق تشكل تهديدًا.

خلال مسيرته المهنية انشغل تيودور مومزن بالتاريخ والقانون، وكان هذا المزيج مهمًا لمسيرته البحثية، كانت جائزة نوبل مدفوعة بشكل أساسي بعمله الرائد المكون من ثلاثة مجلدات حول التاريخ الروماني حيث صورت جوانب مختلفة من تاريخ الجمهورية الرومانية: السياسية والقانونية والاقتصادية والثقافية وحتى الجغرافية والأرصاد الجوية، كانت كتاباته حية ومتعاطفة، ومن أجل هذه الصفات الأدبية حصل على جائزة نوبل.