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يوتيوب لن يسمح بمحتوى خال من الإعلانات أو الاشتراك فى بريميم.. اعرف التفاصيل

11/1/2023 2:32:03 PM
(MENAFN- Youm7) يوسع موقع يوتيوب جهوده للقضاء على أدوات حظر الإعلانات ، وقال مدير اتصالات يوتيوب كريستوفر لوتون، في بيان مقدم إلى The Verge، إن المنصة "أطلقت جهدًا عالميًا" لتشجيع المستخدمين على السماح بالإعلانات أو تجربة YouTube Premium.



وإذا واجهت الحظر الذى يفرضه يوتيوب، فقد ترى إشعارًا يقول "يتم حظر تشغيل الفيديو ما لم يتم إدراج YouTube في القائمة المسموح بها أو يتم تعطيل أداة حظر الإعلانات، ويتضمن أيضًا مطالبة بالسماح بالإعلانات أو تجربة YouTube Premium ، وقد تتلقى مطالبات بشأن موقف YouTube من أدوات حظر الإعلانات، ولكن لا يزال بإمكانك مشاهدة مقطع فيديو، على الرغم من أنه بالنسبة لأحد موظفى Verge ، يقوم YouTube الآن بحظرهم بالكامل في كل مرة تقريبًا.



وأكد موقع YouTube أنه تم تعطيل مقاطع الفيديو للمستخدمين الذين يستخدمون أدوات حظر الإعلانات في يونيو، لكن لوتون وصفها بأنها مجرد "تجربة صغيرة على مستوى العالم" في ذلك الوقت.



والآن، قام موقع YouTube بتوسيع هذا الجهد. على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وجد المزيد من المستخدمين الذين قاموا بتثبيت أدوات حظر الإعلانات أنفسهم غير قادرين على مشاهدة مقاطع فيديو YouTube، مع منشور من Android Authority يسلط الضوء على الزيادة في التقارير.



ويؤكد لوتون أن "استخدام أدوات حظر الإعلانات" ينتهك شروط خدمة النظام الأساسي، مضيفًا أن "الإعلانات تدعم نظامًا بيئيًا متنوعًا من المبدعين على مستوى العالم وتسمح للمليارات بالوصول إلى المحتوى المفضل لديهم على YouTube".



وأجرى موقع YouTube عدة تغييرات على طريقة عمل الإعلانات على نظامه الأساسي هذا العام، و قدمت الشركة إعلانات مدتها 30 ثانية غير قابلة للتخطي على تطبيقها التلفزيوني في شهر مايو، وبدأت لاحقًا في تجربة فواصل إعلانية أطول ولكن أقل تكرارًا على التلفزيون أيضًا.



ومن المحتمل أن يأمل موقع YouTube أن تؤدي الفواصل الإعلانية الطويلة إلى دفع المزيد من المستخدمين إلى الاشتراك في اشتراك YouTube Premium الخالي من الإعلانات، ولكن ارتفاع السعر بمقدار دولارين وإيقاف خطة Premium Lite الأرخص قد يجعل الخيار أقل جاذبية.












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