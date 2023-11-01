على بابا تطلق نموذجا مطورا للذكاء الاصطناعى ومنصة خدمة Genai

MENAFN - Youm7) أطلقت شركة علي بابا نسخة مطورة من نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها للتنافس مع أمازون ومايكروسوفت، يطلق عليه Tongyi Qianwen 2.0، وهو أكبر نموذج لغوي كبير في مجال الحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية في الصين (LLM)، وهي التكنولوجيا الأساسية لروبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.وقالت الشركة إن Tongyi Qianwen 2.0 هو "ترقية كبيرة عن سابقتها"، والتي تم تقديمها في أبريل من هذا العام.وقال ذراع الحوسبة السحابية التابع لشركة علي بابا إن النموذج الجديد يحتوي على "مئات المليارات" من المعلمات - وهو معيار يستخدم لقياس قوة نموذج الذكاء الاصطناعي - مما يجعله أحد أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي في العالم بهذا المقياس.يحتوي منافسها Hunyuan AI من Tencent على أكثر من 100 مليار معلمة، ويحتوي نموذج GPT-3 AI من أوبن إيه أي، المدعوم من مايكروسوفت على 175 مليار معلمة، ويحتوي نموذج Llama 2 الخاص بـ Meta Platform على 70 مليار معلمة.قدرات تونجي كيانوين 2.0 وقالت علي بابا إن Tongyi Qianwen 2.0 "يُظهر قدرات رائعة في فهم التعليمات المعقدة وكتابة النصوص والتفكير والحفظ ومنع الهلوسة"، والهلوسة هي المفهوم الذي تقدم فيه روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي معلومات غير صحيحة بطريقة مقنعة.وقالت علي بابا أيضًا إن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها مصمم لتطبيقات في صناعات واستخدامات محددة – مثل الاستشارات القانونية والتمويل.أطلقت الشركة ما مجموعه ثمانية نماذج للذكاء الاصطناعي للترفيه والرعاية الصحية.تم دمج Tongyi Qianwen السابق في حلين– Qwen-VL وQwen-VL-Chat، وفقًا لـ "علي بابا"، يمكن لـ Qwen-VL الرد على الاستفسارات المفتوحة المتعلقة بصور مختلفة وإنشاء تسميات توضيحية للصور.كذلك يمكن لـ Qwen-VL-Chat المشاركة في "تفاعلات معقدة" مثل مقارنة مدخلات الصور المتعددة والإجابة على عدة جولات من الأسئلة.منصة خدمة علي باباGenAI

وأعلنت الشركة أيضًا عن منصة خدمة GenAI التي ستسمح للشركات ببناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها، باستخدام بياناتها الخاصة.

سيتنافس العرض مع Azure OpenAI Studio من Microsoft وBedrock من Amazon Web Service.