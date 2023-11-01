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أبل تعلن عن 8 ألعاب جديدة في نوفمبر وديسمبر بعد زيادة الأسعار

11/1/2023 2:32:03 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت Apple اليوم أنه ستتم إضافة ثماني ألعاب جديدة إلى Apple Arcade في نوفمبر وديسمبر، بما في ذلك Disney Dreamlight Valley Arcade Edition وFootball Manager 2024 Touch وSonic Dream Team وPuzzle & Dragons Story والمزيد، بالإضافة إلى ذلك، قالت شركة Apple إن أكثر من 50 لعبة متاحة في الخدمة ستتلقى تحديثات خلال الشهرين المقبلين، وفقاً لموقع macrumors.

يمكن العثور على تفاصيل حول الألعاب والتحديثات القادمة في إعلان Apple Newsroom على موقع Apple الإلكتروني.

تم إطلاق Apple Arcade في نوفمبر 2019، وهي خدمة ألعاب قائمة على الاشتراك ويمكن الوصول إليها من خلال متجر التطبيقات، وتوفر الخدمة للمشتركين إمكانية الوصول إلى حوالي 300 لعبة عبر أجهزة iPhone وiPad وMac وApple TV، مع إضافة عناوين جديدة بشكل دوري، وجميع الألعاب المتوفرة على Apple Arcade خالية من الإعلانات وعمليات الشراء داخل التطبيق.

تلقت Apple Arcade أول زيادة في الأسعار في العديد من الوحدات خلال الأيام الماضية.







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