أبل تعلن عن 8 ألعاب جديدة في نوفمبر وديسمبر بعد زيادة الأسعار

(MENAFN
- Youm7) أعلنت Apple اليوم أنه ستتم إضافة ثماني ألعاب جديدة إلى Apple Arcade في نوفمبر وديسمبر، بما في ذلك Disney Dreamlight Valley Arcade Edition وFootball Manager 2024 Touch وSonic Dream Team وPuzzle & Dragons Story والمزيد، بالإضافة إلى ذلك، قالت شركة Apple إن أكثر من 50 لعبة متاحة في الخدمة ستتلقى تحديثات خلال الشهرين المقبلين، وفقاً لموقع macrumors.
يمكن العثور على تفاصيل حول الألعاب والتحديثات القادمة في إعلان Apple Newsroom على موقع Apple الإلكتروني.
تم إطلاق Apple Arcade في نوفمبر 2019، وهي خدمة ألعاب قائمة على الاشتراك ويمكن الوصول إليها من خلال متجر التطبيقات، وتوفر الخدمة للمشتركين إمكانية الوصول إلى حوالي 300 لعبة عبر أجهزة iPhone وiPad وMac وApple TV، مع إضافة عناوين جديدة بشكل دوري، وجميع الألعاب المتوفرة على Apple Arcade خالية من الإعلانات وعمليات الشراء داخل التطبيق.
تلقت Apple Arcade أول زيادة في الأسعار في العديد من الوحدات خلال الأيام الماضية.
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