Wednesday, 01 November 2023 10:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صورة تلسكوب جيمس ويب الفضائى تظهر حديقة مجرية مليئة بالنجوم الناشئة

11/1/2023 2:32:02 PM
(MENAFN- Youm7) هذه الدوامة المذهلة ليست بوابة إلى الهاوية إنها المجرة M83، كما تُرى من خلال عيون تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) ، وبشكل أكثر تحديدًا التقط المرصد الفضائي هذه الصورة من خلال الضغط على أحد أجهزته القوية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وهي أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) ، وفقا لتقرير سبيس .



M83، المعروفة أيضًا باسم NGC 5236، هى مجرة ​​حلزونية ضلعية تقع على بعد حوالي 15 مليون سنة ضوئية منا، إنها ذات أهمية خاصة لعلماء الفلك الذين يحاولون معرفة المزيد عن تكوين النجوم، إن MIRI الخاص بتلسكوب جيمس ويب الفضائي هو الأداة المفضلة لديهم حاليًا في هذا المسعى لأنه كما يوحي اسمه يراقب الكون من خلال أطوال موجية للأشعة تحت الحمراء تتراوح بين 5000 و28000 نانومتر. (بالمقارنة، فإن الضوء المرئي، أو الضوء الذي صممت عيون الإنسان لرؤيته، له أطوال موجية تتراوح بين 380 و750 نانومتر).



وفي الصورة، تشير المناطق الزرقاء الساطعة في المنتصف إلى مناطق النجوم الكثيفة في مركز المجرة M83، كما تشير المحلاق الصفراء الزاهية المغزلية إلى الحضانات النجمية، أو المناطق التي تتشكل فيها مجموعات كبيرة من النجوم الجديدة بشكل نشط.



وتحدد البقع البرتقالية والحمراء المناطق الغنية بالهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، وهي مركبات قائمة على الكربون تعتبر أطوال موجات MIRI مثالية لاكتشافها.



وقام علماء الفلك بتحويل MIRI إلى M83 كجزء من برنامج التغذية الراجعة في العناقيد النجمية الناشئة خارج المجرة (FEAST) ، وتهدف عمليات رصد FEAST إلى فهم كيفية ارتباط تكوين النجوم بالتغذية المرتدة النجمية في المجرات ، وتشير ردود الفعل النجمية إلى العملية التي تقوم فيها النجوم بإخراج المادة والطاقة أثناء تشكلها.



ومن خلال معرفة المزيد عن هذه العلاقة، يمكن لعلماء الفلك صقل نماذجهم لفك تشفير كيفية ولادة النجوم وكيفية نموها بشكل أفضل، وض سيتضمن FEAST عمليات رصد لستة مجرات، وفي السابق، قام علماء الفلك في FEAST بتحويل JWST إلى M51 .












MENAFN01112023000132011024ID1107353754

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث