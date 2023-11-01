إنتاج المصانع في بريطانيا يسجل أطول فترة انخفاض منذ 2008

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 21:23



سجل إنتاج المصانع في بريطانيا أطول فترة انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حسب وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.



وأظهرت البيانات أن سرعة انكماش القطاع الصناعي تباطأت بنسبة طفيفة خلال شهر أكتوبر الماضي.



وارتفع مؤشر "ستاندرد اند بورز جلوبال/سي.آي.بي.إس" المجمع لمديري المشتريات من 44.3 في سبتمبر ليصل إلى 44.8 في أكتوبر الماضي، ولكن المؤشر جاء أقل من التوقعات السابقة بتسجيل قراءة تقدر بحوالي 45.2 مما يشير إلى تراجع النشاط الصناعي للشهر الخامس عشر على التوالي.



وتسجيل أي قراءة أقل من 50 يعني انكماش القطاع.