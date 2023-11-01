إنتاج المصانع في بريطانيا يسجل أطول فترة انخفاض منذ 2008

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 21:23
سجل إنتاج المصانع في بريطانيا أطول فترة انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حسب وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.
وأظهرت البيانات أن سرعة انكماش القطاع الصناعي تباطأت بنسبة طفيفة خلال شهر أكتوبر الماضي.
وارتفع مؤشر "ستاندرد اند بورز جلوبال/سي.آي.بي.إس" المجمع لمديري المشتريات من 44.3 في سبتمبر ليصل إلى 44.8 في أكتوبر الماضي، ولكن المؤشر جاء أقل من التوقعات السابقة بتسجيل قراءة تقدر بحوالي 45.2 مما يشير إلى تراجع النشاط الصناعي للشهر الخامس عشر على التوالي.
وتسجيل أي قراءة أقل من 50 يعني انكماش القطاع.
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