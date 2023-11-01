أمودا و جايكو تستعرضان تطورهما على مسار الطاقة الجديدة في معرض جنيف الدولي للسيارات بقطر

(MENAFN
- Al Watan) انعقد المؤتمر الصحفي الخاصة بعلامتي أمودا و جايكو بصورة مبهرة في معرض جنيف للسيارات في الدوحة بقطر، مما اجتذب اهتماماًواسع النطاق من وسائل الإعلام العالمية. وفي المؤتمر الصحفي، ظهرت علامة أمودا التجارية بطرازين نجميين OMODA 5 و OMODA 5 EV، مما أبرز جيلاً جديداً من متعة القيادة المستقبلية والتكنولوجيا الخضراء؛ كما قدمت علامة جايكو التجارية التي ظهرت لأول مرة في قطر، أول سيارة دفع رباعي للطرق الوعرة في المناطق الحضرية JAECOO 7 والمنتج الجديد عالمياً JAECOO 8، مما يظهر استكمالالوراثة الطراز الكلاسيكي وتجاوزه.
ومن الجدير بالذكر أنه مساحة جناح أمودا و جايكو قد بلغ 1,260 متراًمربعاً في معرض جنيف الدولي للسيارات بقطر، مما شكل أكبر ظهورفي المعرض بأكمله، من حيث المساحة ومن حيث خصائص التكنولوجيا المستقبلية وجذب الكثير من الزوار.
العرض العالمي الأول للسيارة الجديدة الرائجة JAECOO في قطر
وإلى جانب علامة أمودا التجارية، تم الكشف أيضاً عن علامة جايكوالتجارية في معرض جنيف للسيارات في الدوحة بقطر. باختلاف عن خصائص أمودا المتمثلة في الشباب وعبور المجالات المختلفة، فإن جايكو هي علامة تجارية تركز على تطوير سيارة دفع رباعي للطرق الوعرة في المناطق الحضرية، ويتم تصميمها خصيصاً للنخبة الحضرية الجديدة بأسلوب استثنائي.
يعد معرض السيارات هذا أول ظهور لعلامة جايكو التجارية في قطر، حيث يتم تقديم طرازين رائجين JAECOO 7 و JAECOO 8. من بينهما، قد بدأت JAECOO 7 إطلاقها عالمياً، وتلقّت إقبالاً شديداً من المستخدمين. وفي المؤتمر الصحفي، أقامت JAECOO 7 أيضاً حفل تسليم خاص لأول مالك سيارة فخري في العالم، مما يصبح إجراءًابتكارياً خاصاً بعلامة جايكو التجارية لتشكيل مجموعة نخبة جديدة من أصحاب السيارات في المدينة وخلق البيئة السوقية الجديدة لسيارات الطرق الوعرة.
كجزء مهم آخر من استراتيجية جايكو العالمية، أكملت JAECOO 8 عرضها العالمي الأول في معرض جنيف الدولي للسيارات في الدوحة بقطر، وهي ترث بشكل مثالي التقنيات المتقدمة وجينات العلامة التجارية لجايكو المتمثلة في "وراثة الطراز الكلاسيكي وتجاوز الطراز الكلاسيكي"، حيث تتمتع بنظام الدفع الرباعي المتميز بالتحكم الذكي والصالح للسيناريوهات الكاملة، مما يمكّن التحكم بسهولة في 7 سيناريوهات قيادة رئيسية، وينقل مفهوما جديدا لسيارات الطرق الوعرة الرائعة.بعد مؤتمر الرياض الإعلامي وإطلاق معرض قطر جنيف الدولي للسيارات في الدوحة بقطر، ستعقد أمودا و جايكو كذلك مؤتمر إعلامي آخر في الصين.
سيكون هذا المؤتمر هو الأكبر وسيتم دعوة أكثر من ألف إعلامي من جميع أنحاء العالم لحضور هذا الحدث.
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