أمودا و جايكو تستعرضان تطورهما على مسار الطاقة الجديدة في معرض جنيف الدولي للسيارات بقطر

MENAFN - Al Watan) انعقد المؤتمر الصحفي الخاصة بعلامتي أمودا و جايكو بصورة مبهرة في معرض جنيف للسيارات في الدوحة بقطر، مما اجتذب اهتماماًواسع النطاق من وسائل الإعلام العالمية. وفي المؤتمر الصحفي، ظهرت علامة أمودا التجارية بطرازين نجميين OMODA 5 و OMODA 5 EV، مما أبرز جيلاً جديداً من متعة القيادة المستقبلية والتكنولوجيا الخضراء؛ كما قدمت علامة جايكو التجارية التي ظهرت لأول مرة في قطر، أول سيارة دفع رباعي للطرق الوعرة في المناطق الحضرية JAECOO 7 والمنتج الجديد عالمياً JAECOO 8، مما يظهر استكمالالوراثة الطراز الكلاسيكي وتجاوزه.

ومن الجدير بالذكر أنه مساحة جناح أمودا و جايكو قد بلغ 1,260 متراًمربعاً في معرض جنيف الدولي للسيارات بقطر، مما شكل أكبر ظهورفي المعرض بأكمله، من حيث المساحة ومن حيث خصائص التكنولوجيا المستقبلية وجذب الكثير من الزوار.

العرض العالمي الأول للسيارة الجديدة الرائجة JAECOO في قطر

وإلى جانب علامة أمودا التجارية، تم الكشف أيضاً عن علامة جايكوالتجارية في معرض جنيف للسيارات في الدوحة بقطر. باختلاف عن خصائص أمودا المتمثلة في الشباب وعبور المجالات المختلفة، فإن جايكو هي علامة تجارية تركز على تطوير سيارة دفع رباعي للطرق الوعرة في المناطق الحضرية، ويتم تصميمها خصيصاً للنخبة الحضرية الجديدة بأسلوب استثنائي.

يعد معرض السيارات هذا أول ظهور لعلامة جايكو التجارية في قطر، حيث يتم تقديم طرازين رائجين JAECOO 7 و JAECOO 8. من بينهما، قد بدأت JAECOO 7 إطلاقها عالمياً، وتلقّت إقبالاً شديداً من المستخدمين. وفي المؤتمر الصحفي، أقامت JAECOO 7 أيضاً حفل تسليم خاص لأول مالك سيارة فخري في العالم، مما يصبح إجراءًابتكارياً خاصاً بعلامة جايكو التجارية لتشكيل مجموعة نخبة جديدة من أصحاب السيارات في المدينة وخلق البيئة السوقية الجديدة لسيارات الطرق الوعرة.

كجزء مهم آخر من استراتيجية جايكو العالمية، أكملت JAECOO 8 عرضها العالمي الأول في معرض جنيف الدولي للسيارات في الدوحة بقطر، وهي ترث بشكل مثالي التقنيات المتقدمة وجينات العلامة التجارية لجايكو المتمثلة في "وراثة الطراز الكلاسيكي وتجاوز الطراز الكلاسيكي"، حيث تتمتع بنظام الدفع الرباعي المتميز بالتحكم الذكي والصالح للسيناريوهات الكاملة، مما يمكّن التحكم بسهولة في 7 سيناريوهات قيادة رئيسية، وينقل مفهوما جديدا لسيارات الطرق الوعرة الرائعة.بعد مؤتمر الرياض الإعلامي وإطلاق معرض قطر جنيف الدولي للسيارات في الدوحة بقطر، ستعقد أمودا و جايكو كذلك مؤتمر إعلامي آخر في الصين.

سيكون هذا المؤتمر هو الأكبر وسيتم دعوة أكثر من ألف إعلامي من جميع أنحاء العالم لحضور هذا الحدث.