الضريبة والجمارك تحصد 3 جوائز في القمة العالمية لإدارة المشاريع Global Summit 2023

MENAFN - Al Watan) حققت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ممثلةً بمكتب إدارة المشاريع (PMO) ثلاثة جوائز في القمة العالمية لإدارة المشاريع (Global Summit 2023) المقامة بمدينة أتالانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، والتي يتم تنظيمها سنويًا من قِبل معهد إدارة المشاريع العالمي (Project Management Institute – PMI).

وتتمثل الجائزة الأولى بحصول مكتب إدارة المشاريع في الهيئة على تصنيف ضمن أفضل ثلاثة مكاتب إدارة مشاريع على مستوى العالم للعام 2023م (World PMO of the year)، حيث تُمنح الجائزة للجهات التي تُظهر تفوقًا في القدرات التنظيمية لإدارة المشاريع، وبناءً على ما تضيفه مكاتب إدارة المشاريع من قيمة مؤسسية في دعم نجاح تنفيذ الاستراتيجيات وبناء رؤية لتعزيز القيمة وتحقيق أثر إيجابي وواضح على نتائج المؤسسة، حيث تنافست في المسابقة 65 جهة عالمية للحصول على الجائزة.

وجاء اختيار مكتب إدارة المشاريع في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نظير جهوده في العمل على العديد من الجوانب الفنية والإدارية، حيث دأب مكتب إدارة المشاريع منذ إنشائه على تفعيل دوره في تنفيذ وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع التحولية، وتبني منهجية معهد إدارة المشاريع العالمي للتأكد من العمل وفق أفضل الممارسات وعلى مستوى عالٍ من التميز ودعم حوكمة منظومة العمل بفعالية، ومتابعة مشاريع الهيئة بما أسهم في نجاحها بشكل لافت، مع إشراك أصحاب المصلحة والشركاء وتبني برامج التدريب والتطوير المهني للموظفين تمكينًا واستثمارًا في الكوادر البشرية في الهيئة، إضافةً إلى العمل على التطوير والتحسين المستمر في متابعة المشاريع ومراقبة أدائها والتأكد من تجاوز التحديات وتعظيم نقاط القوة واستمراريتها.

كما حقق المهندس ماهر الجهني مدير إدارة عمليات مكتب إدارة المشاريع بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك جائزتين فرديتين خلال الحفل؛ حيث حصل على جائزة أفضل قائد صاعد (Rising Leader) على مستوى العالم للعام 2023م وهي الجائزة التي يمنحها المعهد سنويًا لأحد القادة المحترفين من الشباب، إلى جانب حصوله على جائزة القائد المؤثر (Impact Leader) ضمن مجموعة من سبعة قادة جرى اختيارهم باعتبارهم القادة الأكثر تميزًا وتأثيرًا في مجتمع إدارة المشاريع حول العالم.

وجرى تكريم فريق الهيئة في حفل كبير بمدينة أتالانتا في ولاية جورجيا الأمريكية من قبل المعهد الذي يُعد الجهة غير الربحية الرائدة عالميًا في العضوية المهنية بمجال إدارة المشاريع، إذ يقدم المعهد بموارده المهنية وأبحاثه العلمية قيمة مضافة لأكثر من 2.9 مليون محترف يعملون في معظم دول العالم لتعزيز مساراتهم المهنية وتحسين نجاح المؤسسات وتطوير المهنية على كافة الأصعدة، كما أن لمعهد إدارة المشاريع شهادات عالمية ومعايير معترف بها دوليًا تجعله الجهة الأكثر شهرة في مجال إدارة المشاريع.