الضريبة والجمارك تحصد 3 جوائز في القمة العالمية لإدارة المشاريع Global Summit 2023

(MENAFN
- Al Watan) حققت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ممثلةً بمكتب إدارة المشاريع (PMO) ثلاثة جوائز في القمة العالمية لإدارة المشاريع (Global Summit 2023) المقامة بمدينة أتالانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، والتي يتم تنظيمها سنويًا من قِبل معهد إدارة المشاريع العالمي (Project Management Institute – PMI).
وتتمثل الجائزة الأولى بحصول مكتب إدارة المشاريع في الهيئة على تصنيف ضمن أفضل ثلاثة مكاتب إدارة مشاريع على مستوى العالم للعام 2023م (World PMO of the year)، حيث تُمنح الجائزة للجهات التي تُظهر تفوقًا في القدرات التنظيمية لإدارة المشاريع، وبناءً على ما تضيفه مكاتب إدارة المشاريع من قيمة مؤسسية في دعم نجاح تنفيذ الاستراتيجيات وبناء رؤية لتعزيز القيمة وتحقيق أثر إيجابي وواضح على نتائج المؤسسة، حيث تنافست في المسابقة 65 جهة عالمية للحصول على الجائزة.
وجاء اختيار مكتب إدارة المشاريع في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نظير جهوده في العمل على العديد من الجوانب الفنية والإدارية، حيث دأب مكتب إدارة المشاريع منذ إنشائه على تفعيل دوره في تنفيذ وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع التحولية، وتبني منهجية معهد إدارة المشاريع العالمي للتأكد من العمل وفق أفضل الممارسات وعلى مستوى عالٍ من التميز ودعم حوكمة منظومة العمل بفعالية، ومتابعة مشاريع الهيئة بما أسهم في نجاحها بشكل لافت، مع إشراك أصحاب المصلحة والشركاء وتبني برامج التدريب والتطوير المهني للموظفين تمكينًا واستثمارًا في الكوادر البشرية في الهيئة، إضافةً إلى العمل على التطوير والتحسين المستمر في متابعة المشاريع ومراقبة أدائها والتأكد من تجاوز التحديات وتعظيم نقاط القوة واستمراريتها.
كما حقق المهندس ماهر الجهني مدير إدارة عمليات مكتب إدارة المشاريع بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك جائزتين فرديتين خلال الحفل؛ حيث حصل على جائزة أفضل قائد صاعد (Rising Leader) على مستوى العالم للعام 2023م وهي الجائزة التي يمنحها المعهد سنويًا لأحد القادة المحترفين من الشباب، إلى جانب حصوله على جائزة القائد المؤثر (Impact Leader) ضمن مجموعة من سبعة قادة جرى اختيارهم باعتبارهم القادة الأكثر تميزًا وتأثيرًا في مجتمع إدارة المشاريع حول العالم.
وجرى تكريم فريق الهيئة في حفل كبير بمدينة أتالانتا في ولاية جورجيا الأمريكية من قبل المعهد الذي يُعد الجهة غير الربحية الرائدة عالميًا في العضوية المهنية بمجال إدارة المشاريع، إذ يقدم المعهد بموارده المهنية وأبحاثه العلمية قيمة مضافة لأكثر من 2.9 مليون محترف يعملون في معظم دول العالم لتعزيز مساراتهم المهنية وتحسين نجاح المؤسسات وتطوير المهنية على كافة الأصعدة، كما أن لمعهد إدارة المشاريع شهادات عالمية ومعايير معترف بها دوليًا تجعله الجهة الأكثر شهرة في مجال إدارة المشاريع.
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